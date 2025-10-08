Colin Farrell relembra cena mais perigosa da vida: 'Homem quebrou a perna'

Em uma recente turnê promocional do filme "A Grande Viagem da Sua Vida", Colin Farrell, 49, abriu o jogo sobre um dos momentos mais arriscados de sua carreira.

O que aconteceu

Questionado sobre a sequência mais desafiadora que já filmou, o ator não hesitou e trouxe à tona "Alexandre (2004)", de Oliver Stone. Farrell relembrou uma batalha monumental gravada no deserto marroquino, que envolvia oito elefantes, 200 cavalos e cerca de 800 figurantes.

Farrell contou que foram necessárias quatro semanas apenas para filmar a Batalha de Gaugamela. Ele ressaltou que, apesar de todos os riscos, ninguém se feriu seriamente durante as filmagens, algo que considerou um verdadeiro milagre.

Durante a entrevista à revista People, Margot Robbie, 35, sua colega no novo filme, quis saber se ele estava se referindo à icônica cena com os elefantes. O ator respondeu de forma direta:

Na verdade, foi a cena mais perigosa da qual já participei. Um homem chegou a quebrar a perna a cavalo. Colin Farrell

Depois de falar sobre os perigos, Farrell não poupou elogios a Oliver Stone, diretor de Alexandre. "Oliver é um diretor e um homem incrível. Ele tem algo raro na sociedade atual, especialmente entre pessoas ricas e bem-sucedidas: pura honestidade e integridade completa", afirmou.

O ator descreveu a experiência como uma verdadeira jornada de descoberta, tanto para a equipe quanto para Stone. "Não havia dúvida de que ele era nosso líder. Ele comandava pelo exemplo, como Alexandre, o Grande. Exigia muito da equipe e do elenco, mas nunca pressionou ninguém além de mim — talvez só a si mesmo. Nesse sentido, foi um líder incrível."

Farrell refletiu sobre a intensidade do trabalho e as memórias que ficaram marcadas. Ele reforçou que filmes desse porte e com tamanha logística não são mais produzidos da mesma forma. A experiência, embora perigosa, se transformou em um testemunho da coragem e dedicação de todos os envolvidos.