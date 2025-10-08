Cauã se despede de 'Vale Tudo' e usa fotos com Bella Campos e Deborah Bloch

Cauã Reymond, 45, usou o Instagram para se despedir de Cesar Ribeiro, seu personagem no remake de "Vale Tudo".

O que aconteceu

Entre os registros compartilhados, Cauã posa ao lado de Bella Campos, a intérprete de Maria de Fátima. No início da trama, os dois protagonizaram desavenças nos bastidores do folhetim.

Também há momentos ao lado de Ricardo Teodoro e Deborah Bloch, com quem Cauã dividiu diversas cenas do remake. Na trama, Cesar e Olavo, vivido por Teodoro, formaram uma dupla quase imbatível de trambiqueiros. Os dois estão na lista de suspeitos pela morte de Odete Roitman, interpretada por Bloch.