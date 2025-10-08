Topo

Vale Tudo: Cariocas criam bloco de Carnaval em homenagem a Odete Roitman

Débora Bloch em Vale Tudo Imagem: Reprodução/Globo
Rio de Janeiro

08/10/2025

Um grupo de foliões do Rio de Janeiro decidiu celebrar a reta final de "Vale Tudo" com um bloco de Carnaval em homenagem a Odete Roitman, a vilã que morreu assassinada na segunda-feira (06).

O que vai acontecer

O cordão, batizado de Débora Bloco, acontecerá no próximo sábado (11). A organização informou ao Splash que está definindo o local e horário para a saída dos foliões.

A ideia do bloco surgiu nas redes sociais, onde a novela tem ganhado crescente repercussão. Os organizadores pedem que os foliões compareçam fantasiados como personagens da trama, incentivando looks criativos, desde o visual monocromático de Aldeíde, personagem de Karine Teles, até a presença de Odete, estrelado por Debora Bloch. .

A atriz reagiu ao evento brincando com a situação. "Iria, se estivesse viva", escreveu Débora em referência à morte de sua personagem na trama.

Entre os internautas, a iniciativa também gerou comentários divertidos. Uma usuária escreveu: "Obrigada pelo convite, meu bem, mas carnaval é uma festa de populares e Odete Roitman não participaria de uma coisa dessas nem morta". Outra respondeu: "Mas ela está morta!".

