Protagonista de 'Caramelo: O Filme' foi resgatado da rua e virou 'estrela'

Já está disponível na Netflix "Caramelo: O Filme", que conta a história de um aspirante a chef de cozinha que adota um cachorro vira-lata — e vê sua vida mudar radicalmente.

O elenco do filme inclui cerca de 60 cachorros. Todos eles foram resgatados e adotados pela equipe do filme, diz o diretor Diego Freitas em entrevista a Splash: "Todo mundo ganhou um lar, amor, família. Nosso filme é muito pró-adoção".

Na vida real, o cão protagonista se chama Amendoim. Apesar do vira-lata caramelo ser conhecido como a "raça" mais comum no Brasil, a equipe passou quatro meses em contato com ONGs de todo o Brasil para encontrar um cachorro com a aparência, o tamanho e o temperamento necessários.

O cachorro Amendoim é Caramelo em 'Caramelo: O Filme' Imagem: Divulgação/Netflix

No fim, foi Amendoim quem encontrou a produção. Alguns meses antes do início das gravações, ele apareceu no sítio de Luis Estrelas, responsável por treinar o elenco animal do filme. "Agora ele é uma estrela", diz o diretor.

O cachorro passou por um treinamento bem peculiar. Por causa do personagem, Amendoim foi incentivado a ter comportamentos que costumam ser inibidos em outros cães: destruir almofadas, roubar objetos, subir em móveis. "Depois, a gente começou a colocar um pouco de responsabilidade: olha, menino, espera um pouco para destruir isso", explica Luis Estrelas, que além de treinar também adotou o protagonista.

Com o tempo, Amendoim associou a palavra "ação" à permissão para destruir tudo. Por isso, a equipe precisou mudar a famosa frase que inicia as gravações: "A gente falava: luz, câmera, vai!", ri Rafa Vitti, cujo personagem adota o cachorro Caramelo.

Rafa Vitti e Amendoim são Pedro e Caramelo em 'Caramelo: O Filme' Imagem: Divulgação/Netflix

No filme, Rafa Vitti interpreta um aspirante a chef de cozinha obcecado com o trabalho. Ele precisa reavaliar a própria vida após adotar o cachorro e descobrir um câncer.

É um filme que faz a gente pensar sobre a própria vida, só que de uma forma esperançosa. Dá vontade de ligar pra nossa mãe, abraçar nosso cachorro. Rafa Vitti

Foi a primeira vez do ator dividindo tanto tempo de tela com um cachorro. Em entrevista a Splash, ele explica como criou a relação que vemos na tela: "Eu pedi para o Amendoim ficar um tempo na minha casa, pra gente realmente desenvolver essa conexão. Fiquei super feliz hoje, que ele lembrou de mim depois de um ano".

No fim, até Rafa Vitti adotou um cachorro no fim da produção. Ele ficou com Leôncio, um figurante de três patas. É o décimo cachorro na casa dele, mas não o último: "Agora temos onze, porque a Tatá pegou mais um", ri.