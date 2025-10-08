Brasileira vence concurso de beleza nas Filipinas após presenciar terremoto

A brasileira Isabela Fernandes venceu o Miss Asia Pacific International 2025, nas Filipinas, uma semana após presenciar um terremoto precisando de ajuda para sair do palco.

O que aconteceu

Isabela Fernandes concorria com candidatas de todos os continentes e ganhou o concurso nesta quarta-feira (8). A segunda colocada foi a representante da casa Anita Gomez, a Miss Filipinas.

Completam o Top 5 em ordem de colocação: Tailândia, Bélgica e Países Baixos.

Estar aqui já é uma grande trajetória. Sem sombra de dúvidas, saí muito da minha zona de conforto. (...) Estar entre candidatas de diferentes culturas e países é de fato um trabalho árduo, mas estar aqui e presenciar tudo com pessoas tão hospitaleiras e carinhosas como os filipinos, faz tudo valer a pena. Isabela Fernandes, respondendo em português etapa das perguntas

O concurso vencido pela brasileira virou notícia mundial na última semana devido a um terremoto de magnitude 6,9 que atingiu a costa central das Filipinas, informou o USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos), segundo a AFP.

O epicentro do tremor foi localizado a cerca de 11 quilômetros a leste-sudoeste de Calape, município da província de Bahol, distante 53 km de Cebu, cidade que ocorre o Miss Asia Pacific International 2025.

Na ocasião, acontecia uma etapa do concurso e a brasileira desfilava no palco quando o tremor foi sentido. Ela foi ajudada para sair do palco e tranquilizou os fãs nas redes sociais assim que pôde: "Estamos bem, graças a Deus".

O Miss Asia Pacific Internacional é um concurso de beleza de quase 60 anos que hoje reúne candidatas de países asiáticos e do Pacífico, e estende participação para outros países como Brasil e Venezuela, além de candidatas europeias e africanas.

A vitória de hoje é a segunda do Brasil, que venceu a competição pela primeira vez em 2017 com a modelo catarinense Francielly Ouriques.