Bomba em 'Êta Mundo Melhor!' amanhã: Zulma reencontra personagem macabra

Zulma (Heloísa Perrissé) em "Êta Mundo Melhor!" - Reprodução/Globo
Zulma (Heloísa Perrissé) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

08/10/2025 19h24

Zulma reencontra mulher que estava dada como morta. Veja tudo o que vai acontecer no capítulo de amanhã (9) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Estela desmaia nos braços de Túlio, que a socorre com a ajuda de sua família. Medeia beija Asdrúbal, e Cunegundes vê. Lúcio anuncia um concurso para encontrar novos autores de radionovela, e Manoela sugere que Margarida se inscreva. Na casa de Túlio, Estela desperta ao ouvir a voz de Dita na rádio. Paula se preocupa com a dedicação de Túlio a Estela. Maria Divina exibe sua esmeralda a caminho de São Paulo. Celso confessa a Padre Lucas sua preocupação com Sandra. Zulma reconhece Sandra.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

