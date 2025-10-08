Topo

Após morte de Odete Roitman, comercial coloca Debora Bloch em cena e viraliza

08/10/2025 09h54

Surfando na boa repercussão da morte de Odete Roitman em Vale Tudo, uma rede de fast food colocou Debora Bloch, intérprete da vilã, como peça central de um comercial exibido nesta terça-feira, 7, durante o intervalo da novela da Rede Globo. No comercial do Subway, Deborah, caracterizada como a personagem, come um lanche da rede. Ao fim, aparece a mensagem: "Com um sub de 30, quem morre é a sua fome". O vídeo viralizou e foi bastante comentado no X, antigo Twitter.

