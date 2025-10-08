Topo

Em viagem exótica, Anitta aproveita águas cristalinas do Oceano Índico

Anitta posa de biquíni em viagem Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

08/10/2025 16h02

Anitta, 32, encantou os seguidores ao compartilhar novos registros de sua mais recente viagem.

O que aconteceu

A cantora está explorando a paradisíaca ilha de Socotra, no Iêmen, famosa por suas paisagens exuberantes e biodiversidade única. O arquipélago fica localizado entre o Canal de Guardafui e o Mar Arábico, no Oceano Índico.

anitta - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Anitta publicou registros de cenário paradisíaco.
Imagem: Reprodução/Instagram

Nas imagens publicadas no Instagram, Anitta aparece mergulhando em lagos de águas cristalinas. A artista também posa ao lado das famosas árvores "Sangue de Dragão", espécie nativa que dá ao local um visual quase que "de outro planeta". "Se você ama a natureza, cuide dela", escreveu a artista na legenda da publicação.

Para as fotos, a cantora escolheu biquínis nas cores branca, vermelha e preta. Em outros cliques, surgiu com uma calça bege, cropped marrom com abertura nas costas e um boné claro, compondo um visual leve e elegante.

