Em viagem exótica, Anitta aproveita águas cristalinas do Oceano Índico
Anitta, 32, encantou os seguidores ao compartilhar novos registros de sua mais recente viagem.
O que aconteceu
A cantora está explorando a paradisíaca ilha de Socotra, no Iêmen, famosa por suas paisagens exuberantes e biodiversidade única. O arquipélago fica localizado entre o Canal de Guardafui e o Mar Arábico, no Oceano Índico.
Nas imagens publicadas no Instagram, Anitta aparece mergulhando em lagos de águas cristalinas. A artista também posa ao lado das famosas árvores "Sangue de Dragão", espécie nativa que dá ao local um visual quase que "de outro planeta". "Se você ama a natureza, cuide dela", escreveu a artista na legenda da publicação.
Para as fotos, a cantora escolheu biquínis nas cores branca, vermelha e preta. Em outros cliques, surgiu com uma calça bege, cropped marrom com abertura nas costas e um boné claro, compondo um visual leve e elegante.