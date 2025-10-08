Ana Maria Braga cai na risada ao ver formato de picolé de banana
Ana Maria Braga ensinou uma receita de picolé de banana hoje no Mais Você. No entanto, o formato da sobremesa chamou atenção.
O que aconteceu
A apresentadora não conseguiu conter a risada. Foi a repórter Ju Massaoka quem levou a receita: "Basta colocar um palito de sorvete na banana, mergulhar no leite condensado, dá uma empanada do leite em pó, mergulha no chocolate e leva pra geladeira para endurecer. Para de rir!".
Quando Ana Maria foi fazer a sobremesa, Louro José ficou chocado. "11h13 da manhã e minha senhora, no Mais Você, com uma banana escorrendo", brincou.
Depois, Louro recusou um pedaço da sobremesa e levou uma alfinetada de Ana Maria. "Larga mão de ser machista, rapaz! Que coisa é essa?", disse a apresentadora após oferecer uma rodela de banana.
O público também se divertiu. "Em plena 11:00, minha senhora Ana Maria Braga aparece escorrendo uma banana no chocolate para minha faculdade toda ver", escreveu um telespectador no X.