Amigo poderoso e fala de delegado em 'Vale Tudo' entregam: Odete está viva?

A investigação da morte de Odete (Debora Bloch), liderada pelo delegado Mauro (Cláudio Jaborandy), começou a todo o vapor no capítulo de ontem (7) de "Vale Tudo". Alguns detalhes puderam ser notados como provas de que a executiva pode ter tido uma morte falsa.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Mauro chegou ao local do crime e constatou que houve dois tiros. Em seguida, pediu a um de seus encarregados para enviar as provas para a balística. É possível que tenham sido disparos feitos por armas / pessoas diferentes.

Uma das marcas na parede, segundo o delegado, se refere ao tiro que Odete levou. Portanto, a hipótese de ter sido um terceiro tiro deve ser descartada - uma vez que a altura da marca não ficou condizente com o local do corpo em que a empresária foi alvejada. Pode ter sido um erro de continuidade da produção da novela.

Em diálogo com um policial, Mauro deixa escapar que Odete era "crush" de Peçanha - algum colega. Dito isso, cabe lembrar que a executiva da TCA sempre frisou que era muito amiga do secretário de segurança do Rio de Janeiro, ou seja, surge aí mais um indício de que ela conseguiria forjar a morte mesmo com todo o aparato policial envolvido.

Em outro momento, o homem da lei pediu que o corpo de Odete fosse retirado rápido. "A gente tem que agilizar. Até o secretário [que seria amigo de Odete] tá me ligando", afirmou Mauro. Assista à cena abaixo:

Há muito telespectador torcendo para que essa teoria se concretize. "O secretário mandou agilizar" ELA TA VIVAAA, o secretário devia favores pra ela, ele mandou correr pra ela não acordar ali na frente de todo mundo", escreveu uma internauta no Instagram na Globo. "A morte da Odette foi forjada! Ela é amiga do secretário de segurança e combinou tudo com ele! Portanto, passou na cena agora o delegado liberando o corpo e falando que deveriam resolver essa questão rápida!", lembrou outra.

Nos capítulos anteriores, surgiram mais provas de que a morte de Odete pode ser sido forjada. Com dez finais gravados, esse com o retorno da bilionária seria um dos mais emblemáticos.