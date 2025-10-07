Yoná detona Toninho após voto em A Fazenda: 'Só sabe comer e peidar'

Após receber o voto de Toninho na formação da terceira roça de A Fazenda 2025 (Record), Yoná se defendeu.

O que aconteceu

Toninho apontou como motivo para votar em Yoná as punições que ela causou e as 48 horas sem água. O peão apontou ter que buscar baldes com água para poder fazer suas necessidades devido à punição.

Yoná se defendeu. "O Toninho veio aqui só pra uma coisa: peidar! Então, o voto dele pra mim é um grande peido fedorento, porque é só o que ele sabe fazer aqui. Peida, peida, peida, o dia inteiro."