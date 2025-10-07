Yoná detona Toninho após voto em A Fazenda: 'Só sabe comer e peidar'
Após receber o voto de Toninho na formação da terceira roça de A Fazenda 2025 (Record), Yoná se defendeu.
O que aconteceu
Toninho apontou como motivo para votar em Yoná as punições que ela causou e as 48 horas sem água. O peão apontou ter que buscar baldes com água para poder fazer suas necessidades devido à punição.
Yoná se defendeu. "O Toninho veio aqui só pra uma coisa: peidar! Então, o voto dele pra mim é um grande peido fedorento, porque é só o que ele sabe fazer aqui. Peida, peida, peida, o dia inteiro."
Tá com raiva de punição porque ele teve que ir pegar balde pra peidar. Obrigado, amigo, vou fazer mais punição pra sair do sofá porque ele só sabe comer e peidar.
Yoná