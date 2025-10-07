Virginia confirma fim de romance com Vini Jr: 'Cada um seguirá seu caminho'

Virginia terminou seu romance com Vini Jr. A informação foi confirmada a Splash pela assessoria da apresentadora.

Eles realmente estavam se conhecendo melhor. Virginia nunca soube de interações do jogador com outras mulheres. Sendo assim, cada um seguirá seu caminho. O que não era sério, agora não é nada.

O que aconteceu

Ontem, o colunista Leo Dias divulgou uma troca de mensagens entre Vini Jr. e outra influenciadora. Em uma conversa no WhatsApp, Vini elogia a influenciadora Day Magalhães e os dois combinam encontros na Espanha.

A assessoria de Virginia destacou que ela e o jogador "não tinham nada sério". Nos últimos dias, a influenciadora postou uma série de registros na casa de Vini, em Madrid. Ela também foi a um jogo do Real Madrid prestigiar o atleta e posou usando uma camisa autografada, com o nome dele. Vini Jr., por sua vez, publicou ontem um TikTok dançando ao lado da influenciadora.

Os rumores de que os dois estavam tendo um romance começaram em julho. Na época, o jogador fez uma grande festa de aniversário no Rio de Janeiro, em que Virginia marcou presença.