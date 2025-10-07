Topo

Virginia Fonseca e Vini Jr: imprensa internacional repercute suposto affair

Vini Jr. posta dancinha com Virginia Fonseca - Reprodução/TikTok
Vini Jr. posta dancinha com Virginia Fonseca Imagem: Reprodução/TikTok
do UOL

De Splash, em São Paulo

07/10/2025 10h28

Virginia Fonseca, 26, virou assunto na mídia internacional devido ao suposto relacionamento com Vini Jr, 25.

O que aconteceu

A ida da influenciadora ao estádio Barnabé no sábado, para assistir ao jogo de Vini, chamou atenção. Jornais de países como Espanha, Inglaterra e Argentina publicaram sobre a brasileira.

O jornal esportivo espanhol "A Marca" publicou a matéria "Quem é Virginia Fonseca? A influenciadora brasileira que se relaciona com Vinícius". O texto define Virginia como alguém que "construiu uma sólida carreira no mundo digital, sendo considerada uma das influenciadoras mais bem-sucedidas do país".

1 - Reprodução/A Marca - Reprodução/A Marca
Matéria no site A Marca
Imagem: Reprodução/A Marca

A reportagem menciona o casamento e separação de Zé Felipe e os três filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Também há uma menção às viagens da influenciadora para Madri —foram três em um mês.

O também espanhol La Razon definiu Virginia como "uma influenciadora e empreendedora de destaque no Brasil". A matéria também traz detalhes da vida da brasileira, tanto pessoal quanto profissional.

1 - Reprodução/La Razon - Reprodução/La Razon
Matéria do site La Razon
Imagem: Reprodução/La Razon

O La Razon chegou a supor que "a presença muito especial na arquibancada" poderia ter motivado os dois gols que Vini Jr. marcou. Já o jornal argentino Infobae creditou o brasileiro Léo Dias ao explicar a "ligação" entre o suposto casal.

1 - Reprodução/Infobae - Reprodução/Infobae
Matéria do Infobae
Imagem: Reprodução/Infobae

Os portais Footboom e Tribuna também noticiaram a ida da influenciadora para o estádio. Mais uma vez, contando a trajetória da influenciadora e seu impacto nas redes sociais do Brasil.

1 - Reprodução/Footbom - Reprodução/Footbom
Matéria no site Footbom
Imagem: Reprodução/Footbom

Todos os jornais e portais ressaltaram que o suposto casal ainda não confirma o relacionamento. As assessorias de ambos afirmaram não comentar a vida pessoal dos dois.

1 - Reprodução/Tribuna.com - Reprodução/Tribuna.com
Matéria do Tribuna.com
Imagem: Reprodução/Tribuna.com

