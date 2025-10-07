Topo

Entretenimento

Virginia confirma fim de romance com Vini Jr.: Cada um seguirá seu caminho

São Paulo, 07

07/10/2025 21h29

Virginia Fonseca terminou seu romance com Vinicius Jr. A informação foi confirmada aos portais UOL e Extra pela assessoria da influenciadora.

"Eles realmente estavam se conhecendo melhor. Virginia nunca soube de interações do jogador com outras mulheres. Sendo assim, cada um seguirá seu caminho. O que não era sério, agora não é nada", informou a assessoria.

O Estadão tentou contato com a assessoria de Virginia, mas não obteve retorno até o momento.

Nos últimos dias, a influenciadora havia postado uma série de registros na casa de Vini, em Madrid. Ela também foi a um jogo do Real Madrid prestigiar o atleta e posou usando uma camisa autografada, com o nome dele. Vini, por sua vez, publicou ontem um vídeo dançando ao lado dela.

O que aconteceu

O motivo da separação seria uma troca de mensagens entre Vini Jr. e outra influenciadora, divulgada pelo colunista Leo Dias. Em uma conversa no WhatsApp, Vini elogia a influenciadora Day Magalhães e os dois combinam encontros na Espanha.

Em uma das capturas de tela divulgadas, o jogador reagiu a um vídeo publicado por Day no status do WhatsApp, e em seguida disse que estava na Coreia do Sul - país onde a Seleção Brasileira se concentra para um amistoso. Ela disse que está nas Ilhas Maldivas.

Com mais de 500 mil seguidores nas redes sociais, Day Magalhães se descreve como "designer influencer", e costuma usar a rede social para divulgar suas viagens. Ela tem registros em locais como Roma, Londres, Paris, Copenhagen, Suíça, Dubai, Grécia e outros.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Entretenimento

Virginia confirma fim de romance com Vini Jr.: Cada um seguirá seu caminho

Irmã dá atualização sobre saúde de cantora gospel Amanda Wanessa

Vale Tudo: Consuêlo desbanca a polícia e mata charada sobre morte de Odete?

Christopher Cross anuncia quatro shows pelo Brasil

Caixão fechado e muita desconfiança: o velório de Odete em 'Vale Tudo'

Depoimento dos suspeitos do assassinato da vilã Odete Roitman, em Vale Tudo

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 8/10 a 18/10

Juliano Floss surpreende ao expor ferramenta de conquista: 'Dançar pelado'

Louis Tomlinson fala sobre morte de Liam Payne: Injusto e frustrante

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 8/10 a 18/10

'Êta Mundo Melhor!' amanhã (8) tem erro fatal de Haydée e novo personagem