Topo

Entretenimento

Caixão fechado e muita desconfiança: o velório de Odete em 'Vale Tudo'

Cortejo e enterro de Odete Roitman (Debora Bloch) em "Vale Tudo" - Fabio Rocha/Globo
Cortejo e enterro de Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Fabio Rocha/Globo
do UOL

De Splash, no Rio

07/10/2025 20h45

Em "Vale Tudo", familiares e pessoas próximas a Odete (Debora Bloch) comparecem ao enterro da matriarca da família Roitman.

O que vai acontecer

Em cenas do capítulo desta quarta (08/10), o cortejo fúnebre ocorre com o caixão fechado. Abalada, Heleninha (Paolla Oliveira) se recusa a se aproximar, enquanto Renato (João Vicente de Castro) a consola.

César (Cauã Reymond), visivelmente comovido, presta sua homenagem silenciosa ao jogar flores no túmulo, sendo amparado por Olavo (Ricardo Teodoro). Celina (Malu Galli) observa os presentes, especialmente o viúvo, e não consegue esconder sua desconfiança sobre o envolvimento dele na morte da irmã.

Atentos a cada movimento, o delegado Mauro (Claudio Jaborandy) e o investigador Alcides (Fifo Benicasa) tomam nota sobre o comportamento de todos. Eles também comentam sobre a ausência de Maria de Fátima (Bella Campos).

Veja fotos

Cortejo e enterro de Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' - Fabio Rocha/Globo - Fabio Rocha/Globo
Cortejo e enterro de Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo'
Imagem: Fabio Rocha/Globo
Cortejo e enterro de Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' - Fabio Rocha/Globo - Fabio Rocha/Globo
Cortejo e enterro de Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo'
Imagem: Fabio Rocha/Globo
Cortejo e enterro de Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' - Fabio Rocha/Globo - Fabio Rocha/Globo
Cortejo e enterro de Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo'
Imagem: Fabio Rocha/Globo
Cortejo e enterro de Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' - Fabio Rocha/Globo - Fabio Rocha/Globo
Cortejo e enterro de Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo'
Imagem: Fabio Rocha/Globo
Cortejo e enterro de Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' - Fabio Rocha/Globo - Fabio Rocha/Globo
Cortejo e enterro de Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo'
Imagem: Fabio Rocha/Globo
Cortejo e enterro de Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' - Fabio Rocha/Globo - Fabio Rocha/Globo
Cortejo e enterro de Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo'
Imagem: Fabio Rocha/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Vale Tudo: qual dos cinco suspeitos matou Odete Roitman?

Resultado parcial

Total de 2435 votos
9,24%
Divulgação/Globo
27,76%
Reprodução/Globo
9,57%
Reprodução/Globo
26,24%
Manoella Mello/Globo
27,19%
Reprodução/Globo
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Vale Tudo: Consuêlo desbanca a polícia e mata charada sobre morte de Odete?

Christopher Cross anuncia quatro shows pelo Brasil

Caixão fechado e muita desconfiança: o velório de Odete em 'Vale Tudo'

Depoimento dos suspeitos do assassinato da vilã Odete Roitman, em Vale Tudo

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 8/10 a 18/10

Juliano Floss surpreende ao expor ferramenta de conquista: 'Dançar pelado'

Louis Tomlinson fala sobre morte de Liam Payne: Injusto e frustrante

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 8/10 a 18/10

'Êta Mundo Melhor!' amanhã (8) tem erro fatal de Haydée e novo personagem

Veja os depoimentos dos 5 investigados pela morte de Odete em 'Vale Tudo'

Luciano é filho de Nise e matou Odete em Vale Tudo? Entenda a teoria