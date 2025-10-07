Caixão fechado e muita desconfiança: o velório de Odete em 'Vale Tudo'

Em "Vale Tudo", familiares e pessoas próximas a Odete (Debora Bloch) comparecem ao enterro da matriarca da família Roitman.

O que vai acontecer

Em cenas do capítulo desta quarta (08/10), o cortejo fúnebre ocorre com o caixão fechado. Abalada, Heleninha (Paolla Oliveira) se recusa a se aproximar, enquanto Renato (João Vicente de Castro) a consola.

César (Cauã Reymond), visivelmente comovido, presta sua homenagem silenciosa ao jogar flores no túmulo, sendo amparado por Olavo (Ricardo Teodoro). Celina (Malu Galli) observa os presentes, especialmente o viúvo, e não consegue esconder sua desconfiança sobre o envolvimento dele na morte da irmã.



Atentos a cada movimento, o delegado Mauro (Claudio Jaborandy) e o investigador Alcides (Fifo Benicasa) tomam nota sobre o comportamento de todos. Eles também comentam sobre a ausência de Maria de Fátima (Bella Campos).

Veja fotos

Cortejo e enterro de Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Fabio Rocha/Globo

Cortejo e enterro de Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Fabio Rocha/Globo

Cortejo e enterro de Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Fabio Rocha/Globo

Cortejo e enterro de Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Fabio Rocha/Globo

Cortejo e enterro de Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Fabio Rocha/Globo

Cortejo e enterro de Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Fabio Rocha/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.