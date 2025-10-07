Topo

'Vale Tudo' hoje (7): veja resumo do capítulo desta terça-feira

07/10/2025 09h20

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (7) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Odete é encontrada morta em seu quarto de hotel. Raquel e Ivan desconfiam de Maria de Fátima. Freitas recebe uma ligação informando sobre a morte de Odete. Afonso e Heleninha indicam Marco Aurélio para substituir Odete na presidência da TCA. Depois de olhar as imagens das câmeras de segurança do hotel, o delegado Mauro identifica as pessoas suspeitas de terem tirado a vida de Odete.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

