Vale Tudo: Consuêlo desbanca a polícia e mata charada sobre morte de Odete?

Belize Pombal e Débora Bloch são Consuêlo e Odete em "Vale Tudo" - Fábio Rocha/Victor Pollak/Globo
Belize Pombal e Débora Bloch são Consuêlo e Odete em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Victor Pollak/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

07/10/2025 21h00

Consuêlo (Belize Pombal) vai perceber algo estranho no comportamento de um personagem no capítulo de amanhã, quarta-feira (8), em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer amanhã (8)

Todos se arrumam para o enterro de Odete. Marco Aurélio tenta tranquilizar Leila. Raquel e Poliana comemoram um novo contrato com uma empresa multinacional. Bartolomeu pede para Fernanda prestar atenção às pessoas durante a cerimônia do enterro de Odete.

Consuelo estranha a atitude de Freitas de entrar na sala de Odete. Maria de Fátima e César trocam acusações pela morte de Odete. Marco Aurélio diz a Leila que ela precisa confiar nele. O delegado Mauro inicia os depoimentos sobre o assassinato de Odete.

Freitas ajudou Odete a forjar morte?

Uma cena com Odete e Freitas (Luís Lobianco) causou desconfiança. O funcionário da TCA se despediu da chefe de forma calorosa e ofereceu ajuda - isto é, pode ter sido contatado pela executiva para ajudá-la a forjar a própria morte.

Vou sentir muita falta da senhora. Nunca vou esquecer o que fez por mim. Acho muito difícil que isso aconteça, mas se por algum dia precisar de mim... Pode contar comigo pro que precisar, dona Odete. Freitas, no capítulo de ontem

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.


