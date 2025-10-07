'Uma Batalha Após a Outra' é o filme do momento; entenda o porquê

Em vídeo especial para Splash, Bernardo Lopes Pedro analisa duas grandes estreias das últimas semanas: "Uma Batalha Após a Outra" e "Coração de Lutador: The Smashing Machine".

"Uma Batalha Após a Outra" começou como uma produção turbulenta. Houve rumores de que o filme com Leonardo DiCaprio e Sean Penn seria cancelado após uma série de atrasos e problemas de orçamento.

No entanto, agora é um dos favoritos à temporada de premiações. "Esse renascimento fortaleceu a narrativa do filme, que hoje chama atenção não só pela qualidade, mas também pela superação nos bastidores", avalia Bernardo.

Steven Spielberg elogiou a produção. Dirigindo-se ao diretor Paul Thomas Anderson, Spielberg disse que nunca tinha visto um filme tão próximo do clássico "Dr. Fantástico" (1964), de Stanley Kubrick.

"Coração de Lutador" pode ser um ponto de virada na carreira de The Rock. Dirigido por Benny Safdie, o filme conta a história do lutador Mark Kerr.

O que mais chama atenção é a entrega física de The Rock. Ele fazia até 4h diárias de atividades como musculação, artes marciais, exercícios aeróbicos e sessões de MMA.

A caracterização durava entre 3 e 4h todos os dias. "Esse tipo de entrega é levado muito a sério nas premiações", avalia Bernardo.

Além de agradar à crítica, a atuação de The Rock pode mudar sua imagem para o público. "Johnson sempre foi visto como o fortão carismático, mas dessa vez aparece humano, vulnerável e quase quebrado", afirma.