Traição, morte e alcoolismo: a obscura continuação de 'O Fantasma da Ópera'

O cantor de musical Ben Lewis morreu ontem, aos 46 anos. Ele ficou famoso por interpretar o icônico Fantasma da Ópera não apenas no musical homônimo, mas também — e principalmente — em "Love Never Dies", a famigerada continuação de "O Fantasma da Ópera".

Ator Ben Lewis, de 'O Fantasma da Ópera', morre aos 46 anos Imagem: Divulgação

A história original

Nascido do romance de terror gótico do escritor francês Gaston Leroux, publicado em 1910, "O Fantasma da Ópera" transcendeu suas origens literárias para se tornar um dos maiores fenômenos culturais do século XX, graças, em grande parte, ao musical de Andrew Lloyd Webber (1986).

A trama central gira em torno do triângulo amoroso entre a jovem e ingênua soprano Christine Daaé, seu benfeitor da alta sociedade, o Visconde Raoul de Chagny, e seu misterioso mentor, Erik - o Fantasma. Este, um gênio musical desfigurado que habita os labirintos subterrâneos da Ópera de Paris, nutre uma obsessão doentia por Christine, usando de terror e manipulação para promover sua carreira e torná-la sua protegida eterna.

A importância da obra reside em sua capacidade de explorar temas universais como a beleza versus a monstruosidade, a obsessão, a compaixão e a redenção, tudo ambientado em uma atmosfera de mistério e paixão avassaladora, que garantiu seu status como uma das histórias de amor mais duradouras e adaptadas de todos os tempos.

O que é a continuação

Quando Andrew Lloyd Webber anunciou uma sequência para seu fenômeno global, "O Fantasma da Ópera", a expectativa do mundo dos musicais atingiu um pico raro. O resultado, "Love Never Dies" (Amor Nunca Morre, em tradução para o português), estreou em Londres em 2010 e, desde então, ocupa a posição de uma das produções mais divisivas da história do teatro musical. Hoje, é possível assistir ao musical por meio de plataformas digitais.

Mais do que uma simples continuação, a obra é, para muitos, uma decepção.

A trama se passa dez anos após os eventos trágicos da Ópera Populaire, em Paris. Christine Daaé, agora uma estrela internacional convidada a se apresentar no parque de diversões de Coney Island, em Nova York, viaja para a nova vida com seu marido, Raoul, e seu jovem filho, Gustave.

O que ela não sabe é que a extravagante atração "Phantasma" é o reino de seu antigo obsessor: o Fantasma, que fugiu de Paris e construiu um império artístico bizarro.

Andrew Lloyd Webber no encerramento das apresentações de 'O Fantasma da Ópera' na Broadway em 16 de abril de 2023 Imagem: CAITLIN OCHS/REUTERS

Neste novo cenário de luzes e escuridão, todos os segredos do passado ressurgem. A narrativa central revela que Gustave é, na verdade, filho do Fantasma, fruto de uma única noite de sexo entre ele e Christine, que traiu Raoul, agora um homem com alcoolismo e sem dinheiro. O musical, então, gira em torno da disputa não mais pelo amor de Christine, mas pela criança, enquanto ela é forçada a confrontar os sentimentos nunca resolvidos por seu antigo mentor.

O sucesso de "Love Never Dies", no entanto, é ofuscado pela controvérsia. Críticos e uma parcela significativa dos fãs apontam falhas estruturais na trama, considerada por muitos forçada e melodramática. A caracterização de Raoul é uma das maiores fontes de críticas: o outrora nobre visconde é retratado como um homem amargo, alcoólatra e ressentido, uma sombra do herói romântico do primeiro musical.

A revelação sobre a paternidade de Gustave foi recebida com ceticismo, vista por alguns como um recurso narrativo conveniente que prejudica a ambiguidade e o sacrifício do final original. A pergunta que paira é: a história pedia uma continuação? Para muitos, a força de "O Fantasma da Ópera" está justamente em seu desfecho aberto e dolorosamente poético.