Central Splash: Vale Tudo tenta despistar verdadeiro assassino de Odete?

O mistério sobre quem matou Odete Roitman voltou a mexer com o público no remake de "Vale Tudo", e Chico Barney avalia que a trama escalou o suspense ao envolver cinco suspeitos de uma vez no Splash, do Canal UOL.

Barney aponta que cada personagem teve motivos e atitudes suspeitas, mas destaca que a construção do capítulo faz o público duvidar de tudo — até mesmo da morte da vilã.

As pessoas estão bastante fascinadas com o capítulo de ontem, porque foi toda uma construção a respeito de cinco pessoas que acordaram terça-feira e pensaram: 'Quer saber? Vou matar a Odete'.

Chico Barney

Segundo Barney, o roteiro colocou Marco Aurélio, Celina, César, Maria de Fátima e Heleninha em situações extremas. Ele ironiza o plano de Marco Aurélio, critica as decisões de Celina e aponta o exagero da preparação relâmpago de Maria de Fátima para atirar.

O Marco Aurélio, eu não entendi o plano do Marco Aurélio até agora, eu queria que alguém me explicasse. Que p... de plano, de álibi, é esse dele passar um fim de semana do nada no Copacabana Palace, justamente quando a Odete Roitman viria a óbito?

Chico Barney

Barney também questiona a escalada das atitudes dos personagens: "Acho que todas essas decisões extremas dos personagens nessas últimas semanas, eu não consigo ver uma conexão com o resto da novela." Ele vê exagero e pouca justificativa para as mudanças de comportamento.

Bárbara Saryne aposta em Celina como principal suspeita entre os nomes mais óbvios. Ela afirma: "Entre esses suspeitos óbvios, quem mais me convenceu ali foi a Celina. Pela maneira como a cena foi construída, o desespero dela, uma excelente atriz, né?". Bárbara, porém, sustenta a teoria de que o verdadeiro assassino pode ser um personagem improvável, como Luciano, ligado a outras tramas da novela.

O suspense não para por aí. Chico Barney levanta a hipótese de Odete Roitman estar viva, citando pistas plantadas no roteiro: "Será? Será que Odete Roitman morreu de verdade? Porque eu vi pelo menos dois momentos em que é construído um buraco de minhoca para que ela esteja viva." Bárbara concorda, dizendo que a tranquilidade de Odete em suas últimas cenas levanta suspeitas sobre um plano para enganar a todos.

Em vários momentos ela tava muito tranquila, né? Parece que essa Odete, que é tão esperta, que é tão ligada em tudo que tá acontecendo, tava aceitando tudo. Então, eu também fiquei pensando nessa possibilidade dela estar viva, e eu gostaria, né?

Bárbara Saryne

Chocante, chocante a cena. É uma cena de agressividade, de várzea, de baixaria. Não é pra isso que os assinantes do Record Plus pagam.

Chico Barney

