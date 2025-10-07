Topo

Marido de Maíra Cardi é internado em meio às comemorações de casamento

Thiago Nigro é internado durante renovação de votos - Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

07/10/2025 17h05

Maíra Cardi, 42, anunciou na tarde de hoje que e o marido, Thiago Nigro, precisou ser internado.

O que aconteceu

A notícia surpreendeu os seguidores, já que o casal está em meio às comemorações pela renovação de votos do casamento. "O noivo está internado, gente", escreveu Maíra em seu Instagram. Thiago, que faz aniversário hoje, também comentou. "Que dia legal para vir parar aqui". Eles não deram detalhes do ocorrido.

O casal, que se casou oficialmente em 2023, iniciou ontem cinco dias de celebração com o tema Grécia. As comemorações acontecem em São Paulo.

