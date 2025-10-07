Topo

Luciano é filho de Nise e matou Odete em Vale Tudo? Entenda a teoria

Luciano (Licínio Januário), Nise (Teca Pereira) e Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo
Colaboração para Splash, em São Paulo

07/10/2025 17h59

O nome de Luciano, personagem do ator Licínio Januário em "Vale Tudo", está submerso em uma das diversas teorias sobre a morte de Odete Roitman (Debora Bloch). Na tese que esquenta as redes, ele seria filho ou neto de Nise (Teca Pereira), irmão/primo ou até tio de Ana Clara (Samantha Jones) e assassino da ricaça.

Tem fundamento?

Luciano, que se casa em breve com Daniela (Jessica Marques) começou "Vale Tudo" bem próximo de Ivan (Renato Góes). Mas sua trajetória tomou um rumo inesperado após se envolver com Odete Roitman (Débora Bloch). A vilã o pagou para espionar Ivan dentro da TCA.

O suborno de Odete se deu em uma fase difícil para a família do funcionário. Ele aceitou o dinheiro da empresária alegando que precisava cuidar da avó que faria uma cirurgia. Curiosamente, Nise, até então a cuidadora oficial de Leonardo (Guilherme Magon), também ficou acamada e solicitou ajuda da neta, Ana Clara, para lidar com os cuidados com o filho de Odete.

Parte do público "guardou" essa coincidência e a usa para alimentar a teoria. "A avó do Luciano estava doente no mesmo período que a Nice estava doente. Foi quando ele dedurou Ivan pra Odete em troca de dinheiro", escreveu @gabbi_pontes no X. "Nise inclusive menciona um neto além de Ana Clara", ressaltou @evandro_lujan na mesma rede social.

Leonardo (Guilherme Magon), Nise (Teca Pereira) e Ana Clara (Samantha Jones) em 'Vale Tudo' - Reprodução/Instagram/Globo - Reprodução/Instagram/Globo
Leonardo (Guilherme Magon), Nise (Teca Pereira) e Ana Clara (Samantha Jones) em 'Vale Tudo'
Imagem: Reprodução/Instagram/Globo

O crime "cometido" por Luciano seria, então, um ato de vingança familiar. Conforme a suposição, além da avó / mãe, Luciano teria perdido o avô / pai, marido de Nise, que foi atropelado por Odete na ocasião do acidente que também vitimou Leonardo; e Ana Clara, que poderia ser sua irmã ou sobrinha.

Outra hipótese que circula na web é que Nise não morreu. Ontem (6), Olavo disse que ficou preso no elevador com uma mulher bem idosa. Ele estava a caminho do quarto de Odete e acabou passando por esse momento inusitado ao lado da figura misteriosa. Rapidamente a teoria de que essa idosa pudesse ser Nise pipocou na web.

