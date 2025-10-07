Série "Knife Edge", de Gordon Ramsay, destaca a busca do mundo da culinária pela glória Michelin

Por Marie-Louise Gumuchian

LONDRES (Reuters) - O chef celebridade Gordon Ramsay vai para atrás das câmeras para uma nova série, "Knife Edge: Em Busca de Estrelas Michelin", que destaca os restaurantes que trabalham para obter o cobiçado reconhecimento culinário.O restaurateur multiestrelado e personalidade da TV é produtor executivo da série de oito partes da Apple TV+ que estreia na sexta-feira e visita restaurantes nos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, países nórdicos e México que buscam ganhar ou manter estrelas.

"É uma espécie de reflexão real sobre o que acontece nesses negócios: o que está em jogo, que tipo de risco está em jogo e as emoções", disse Ramsay à Reuters."Esta é uma versão real e sem roteiro da vida no mundo da culinária e até onde você vai para obter o distintivo de honra ... Os atores querem Oscars, os jogadores de futebol querem medalhas de vencedores da Copa da Inglaterra, os chefs querem estrelas Michelin."Os episódios mostram o apresentador Jesse Burgess encontrando chefs enquanto eles elaboram cardápios, preparam pratos e tentam impressionar aquele único comensal que pode ser um inspetor secreto da Michelin. Há também a participação dos inspetores anônimos da Michelin, dublados por atores."Fazemos perguntas e eles respondem. Na realidade, foi tudo... muito secreto, de modo que nenhum dos produtores ou ninguém viu os inspetores na vida real", disse Burgess.

"Eles apenas julgam a comida no prato."

O primeiro Guia Michelin foi publicado pela empresa francesa de pneus em 1900, e a classificação por estrelas dos restaurantes foi introduzida na década de 1920. Os guias anuais concedem até três estrelas.

Ramsay recebeu sua primeira estrela Michelin quando era chefe de cozinha do restaurante Aubergine, em Londres. Seu próprio restaurante, Gordon Ramsay, tem três estrelas desde 2001.

"Você se torna uma sensação da noite para o dia e depois tem que lutar e se esforçar para mantê-la... você precisa entender a palavra delegação, ensinar, criar e, o mais importante, passar o bastão adiante", disse ele.

"Tenho um pé na cozinha e um pé no mundo da mídia e estou lá 16 horas por dia? Não, é claro que não estou. Estou lá como um maestro e assino as coisas, mas quero ouvir o que eles têm a dizer... E, portanto, é na manutenção que o verdadeiro trabalho começa."

Perguntado se ele ainda fica nervoso quando a Michelin lança novas edições do guia, Ramsay disse: "Eu fico nervoso... ninguém gosta de perder... (descer) até mesmo para duas estrelas é algo único, mas... se você perder, será manchete. Sempre me perguntam: 'O que você faria se perdesse uma estrela?' Então, eu lutaria para reconquistá-la."