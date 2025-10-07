Topo

Entretenimento

Saory acusa Rayane de racismo em A Fazenda 17: 'Achei muito forte'

A Fazenda 2025: Saory diz que atitude de Rayane foi racista - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 2025: Saory diz que atitude de Rayane foi racista Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

07/10/2025 21h58

Em uma conversa com Carol na despensa da sede de A Fazenda 2025 (Record), Saory disse acreditar que Rayane teve uma atitude racista com a Miss Bumbum.

O que aconteceu

Carol contou para a aliada que se arrependeu de cuspir na rival. "Na hora de falar da 'corpo', até os amigos dela viram que ela desceu pra implicar. Ela nunca me ajudou, nunca me ofereceu ajuda. Naquele dia, que o sol tava rachando, ela tava deitada! Nossa, me arrependi amargamente do que eu fiz de ter cuspido na cara dela, porque foi isso que ela queria."

Relacionadas

Fazenda: Mesquita e Saory vencem 3ª Prova de Fogo; dupla escolherá poderes

Durante treta em A Fazenda, Fernando revela abuso sexual: 'Aos 8 anos'

A Fazenda: Carol Lekker cospe em Rayane durante discussão na horta

Saory tentou tranquilizar a amiga. "Ela tá tão queimada que o povo deve ter achado bom. O povo tá doido pra tirar ela."

A cena que eu vi foi muito racista, por isso eu fiquei chateada com a Duda por ter falado que você estava levantando pauta errada. Ela ficar de braços cruzados batendo na perna e te ver trabalhar... eu achei muito forte.
Saory

Carol concordou. "Me mandando!"

Saory finalizou. "Eu achei muito racista. Até o Créo, que fica andando com ela, ficou incomodado. Fica em paz."

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Renata?

Resultado parcial

Total de 14672 votos
4,68%
Divulgação/Record
0,05%
Divulgação/Record
0,42%
Divulgação/Record
17,24%
Divulgação/Record
0,05%
Divulgação/Record
2,04%
Divulgação/Record
14,90%
Divulgação/Record
0,92%
Divulgação/Record
0,07%
Divulgação/Record
2,83%
Divulgação/Record
0,12%
Divulgação/Record
1,08%
Divulgação/Record
3,09%
Divulgação/Record
1,35%
Divulgação/Record
1,53%
Divulgação/Record
7,50%
Divulgação/Record
7,46%
Divulgação/Record
0,19%
Divulgação/Record
0,67%
Divulgação/Record
0,60%
Divulgação/Record
23,15%
Divulgação/Record
0,08%
Divulgação/Record
3,73%
Divulgação/Record
6,26%
Divulgação/Record
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Entretenimento

Quanto custa se hospedar na suíte onde Odete Roitman morreu em 'Vale Tudo'?

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 8/10 a 18/10

Saory acusa Rayane de racismo em A Fazenda 17: 'Achei muito forte'

Ana Castela ri ao ser perguntada sobre namoro com Zé Felipe, e Neymar opina

Virginia confirma fim de romance com Vini Jr.: Cada um seguirá seu caminho

Irmã dá atualização sobre saúde de cantora gospel Amanda Wanessa

Vale Tudo: Consuêlo desbanca a polícia e mata charada sobre morte de Odete?

Christopher Cross anuncia quatro shows pelo Brasil

Caixão fechado e muita desconfiança: o velório de Odete em 'Vale Tudo'

Depoimento dos suspeitos do assassinato da vilã Odete Roitman, em Vale Tudo

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 8/10 a 18/10