Saory acusa Rayane de racismo em A Fazenda 17: 'Achei muito forte'
Em uma conversa com Carol na despensa da sede de A Fazenda 2025 (Record), Saory disse acreditar que Rayane teve uma atitude racista com a Miss Bumbum.
O que aconteceu
Carol contou para a aliada que se arrependeu de cuspir na rival. "Na hora de falar da 'corpo', até os amigos dela viram que ela desceu pra implicar. Ela nunca me ajudou, nunca me ofereceu ajuda. Naquele dia, que o sol tava rachando, ela tava deitada! Nossa, me arrependi amargamente do que eu fiz de ter cuspido na cara dela, porque foi isso que ela queria."
Saory tentou tranquilizar a amiga. "Ela tá tão queimada que o povo deve ter achado bom. O povo tá doido pra tirar ela."
A cena que eu vi foi muito racista, por isso eu fiquei chateada com a Duda por ter falado que você estava levantando pauta errada. Ela ficar de braços cruzados batendo na perna e te ver trabalhar... eu achei muito forte.
Saory
Carol concordou. "Me mandando!"
Saory finalizou. "Eu achei muito racista. Até o Créo, que fica andando com ela, ficou incomodado. Fica em paz."