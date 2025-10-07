Regina Casé se emociona com homenagem de Fernanda Montenegro à filha

Regina Casé, 70, viveu um momento de grande emoção no sábado (04), ao assistir à estreia de sua filha Benedita Casé como atriz no longa "90 Decibéis", exibido durante a 27ª edição do Festival do Rio.

O que aconteceu

A jovem interpreta uma advogada que enfrenta uma perda progressiva da audição. O papel de Benedita carrega um peso especial, onde a personagem precisa se reinventar diante dos desafios impostos pela condição, tanto no âmbito profissional, quanto pessoal e social.

Regina Casé elogiou o primeiro trabalho de Benedita. "A estreia da minha filha como atriz foi um dos maiores acontecimentos da minha vida. Foi como quando ela nasceu. Parece que a gente nasceu de novo, começou tudo de novo", declarou em um post nas redes sociais.

Casé mostrou aos fãs uma mensagem especial de Fernanda Montenegro que a deixou profundamente emocionada. "Parece que ela sempre teve uma vida cênica. Sempre teve um trabalho domado, cuidado, dimensionado, entende? É tocante", disse a veterana.

Fernanda ainda destacou a maturidade e o talento de Benedita na estreia. "É um filme humanitário, e ela conduz com uma vivência interpretativa de uma atriz que está em cena há 40 anos, 100 anos, sei lá. Deus tarda mas não falha. Ela podia ter feito isso há mais tempo, mas veio tudo na hora certa", completou a atriz em mensagem enviada à família Casé.