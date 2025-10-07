Topo

Rainha de bateria, Virginia comparece a primeiro ensaio na Grande Rio

Virginia Fonseca em seu primeiro ensaio na Grande Rio - Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em seu primeiro ensaio na Grande Rio Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Londrina

07/10/2025 23h38

Virginia Fonseca, 26, compareceu hoje a seu primeiro ensaio como rainha de bateria da escola de samba Grande Rio.

O que aconteceu

A influenciadora digital participou do evento na quadra da agremiação, localizada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ela posou para fotos e chamou a atenção pelo figurino.

Virginia substitui Paolla Oliveira, 43, no posto de rainha de bateria. A ex-esposa de Zé Felipe foi anunciada em maio no lugar da atriz de "Vale Tudo" (Globo), que teve cinco reinados junto à agremiação.

O enredo da Grande Rio no Carnaval 2026 será "A Nação do Mangue". Assinado pelo carnavalesco Antônio Gonzaga, vai narrar o nascimento do manguebeat, ritmo musical originado em Pernambuco no contexto da luta social.

virginia grande rio 1 - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Imagem: Reprodução/Instagram

virginia grande rio 2 - Webert Belicio/Agnews - Webert Belicio/Agnews
Imagem: Webert Belicio/Agnews

virginia grande rio 3 - Webert Belicio/Agnews - Webert Belicio/Agnews
Imagem: Webert Belicio/Agnews

virginia grande rio 4 - Webert Belicio/Agnews - Webert Belicio/Agnews
Imagem: Webert Belicio/Agnews

virginia grande rio 5 - Webert Belicio/Agnews - Webert Belicio/Agnews
Imagem: Webert Belicio/Agnews

virginia grande rio 6 - Webert Belicio/Agnews - Webert Belicio/Agnews
Imagem: Webert Belicio/Agnews

