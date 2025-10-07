Topo

Quanto custa se hospedar na suíte onde Odete Roitman morreu em 'Vale Tudo'?

Vale Tudo: uma diária na suíte onde Odete Roitman (Debora Bloch) morreu custa R$ 32 mil - Reprodução/Globo/Copacabana Palace
Vale Tudo: uma diária na suíte onde Odete Roitman (Debora Bloch) morreu custa R$ 32 mil Imagem: Reprodução/Globo/Copacabana Palace
07/10/2025 22h25Atualizada em 07/10/2025 22h39

Suíte de luxo no Copacabana Palace foi o local de um crime que parou o Brasil: a morte de Odete Roitman no remake de "Vale Tudo".

Quanto custa se hospedar lá

Em suas passagens pelo Rio de Janeiro, Odete recorria à suíte mais luxuosa do Copacabana Palace para se hospedar — como gostava de dizer. Na realidade, existem duas suítes de luxo, as "Suítes Copacabana", no famoso sexto andar do hotel. Por lá já passaram nomes como Madonna e Ivete Sangalo.

Uma diária custa R$ 32 mil, sem contar possíveis taxas. A suíte de quase 120 m² tem varandas amplas com vista para a Praia de Copacabana, banheiros de mármore, cama king size, banheira e chuveiro. Também tem uma piscina própria, a Black Pool.

O valor também dá direitos a regalias para deixar a experiência mais personalizada. Serviço conta com traslados de ida e volta do aeroporto, lavanderia e mini bar de cortesia na suíte. Além disso, tem café incluído.

Quem se hospedar por lá pode optar por juntar as duas suítes do sexto andar pelo valor diário de R$ 60 mil. Essa configuração comporta até seis pessoas.

