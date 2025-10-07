Topo

Quando vai ao ar o último capítulo de 'Vale Tudo'? Revelação marca final

Colaboração para Splash, em São Paulo

07/10/2025 08h17

"Vale Tudo" está em sua reta final. Daqui até o último capítulo, a novela focará na descoberta de quem matou Odete Roitman (Débora Bloch).

O que aconteceu

"Vale Tudo" chega ao fim na próxima sexta, dia 17 de outubro. No sábado (18), haverá a reapresentação do capítulo de encerramento.

O desenrolar da investigação sobre a morte de Odete deve ir ao ar no capítulo final. Apesar de haver cinco principais suspeitos, há chances de o assassino ser alguém fora dessa lista ou então se tratar de uma morte forjada.

Relacionadas

Riso macabro: veja a reação de Heleninha após morte de Odete em 'Vale Tudo'

Morre Odete Roitman em 'Vale Tudo': compare assassinatos em 2025 x 1988

Odete Roitman morre de verdade em 'Vale Tudo'? O que diz autora de remake

Odete Roitman (Debora Bloch) é assassinada em 'Vale Tudo'
Odete Roitman (Debora Bloch) é assassinada em 'Vale Tudo'
Imagem: Reprodução/Globo

Substituta de "Vale Tudo"

"Três Graças" entrará no lugar de "Vale Tudo" e seu primeiro capítulo será exibido no dia 20 de outubro. A primeira fase de gravações aconteceu em São Paulo, e agora a equipe trabalha nos Estúdios Globo.

Segundo Aguinaldo Silva, o intuito, com a novela, é retratar o cotidiano brasileiro. "A minha ideia, em 'Três Graças', é fazer uma novela popular e abrangente, que fala do dia a dia das pessoas, de quem sai às 5h da manhã e pega três ônibus para ir trabalhar. E aí você vai penetrando nesse dia a dia e vendo que dentro dele tem histórias edificantes, maravilhosas, e ao mesmo tempo histórias terríveis de pessoas que supostamente são a elite do país", afirma o novelista.

Veja um dos teasers liberados pela Globo.

Narrativa acompanha Gerluce, papel de Sophie Charlotte. Ela é uma mulher, filha e mãe inconformada com as injustiças que atingem sua família e sua comunidade em São Paulo.

O enredo mostra a luta do bem contra o mal em um cenário urbano. Vilões corruptos, que desviam recursos e prejudicam uma multidão de doentes, formam o núcleo que irá desafiar a protagonista. A personagem enfrenta o dilema de até onde ir para sobreviver e proteger os seus.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

