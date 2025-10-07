Topo

Prazer estar de volta? 2 cenas podem trazer Odete viva no fim de Vale Tudo

07/10/2025 11h42

Uma reviravolta explosiva pode estar a caminho no remake de "Vale Tudo". Entre as teorias que circulam nos bastidores, a mais ousada é a de que Odete Roitman (Debora Bloch) pode ter forjado a própria morte.

Um detalhe importante chamará a atenção no capítulo de hoje (7). O velório de Odete será feito com o caixão lacrado e, com isso, ninguém poderá confirmar que é a empresária que está ali - nem os presentes na trama, nem o público.

Isso também aconteceu com Leonardo (Guilherme Magon). O homem enterrado no lugar do filho de Odete foi o marido de Nise (Teca Pereira) e por isso a família Roitman não soube que o rapaz estava vivo.

Além do caixão, uma cena com Odete e Freitas (Luís Lobianco) causou desconfiança. O funcionário da TCA se despediu da chefe de forma calorosa e ofereceu ajuda - isto é, pode ter sido contatado pela executiva para ajudá-la a forjar a própria morte.

Vou sentir muita falta da senhora. Nunca vou esquecer o que fez por mim. Acho muito difícil que isso aconteça, mas se por algum dia precisar de mim... Pode contar comigo pro que precisar, dona Odete. Freitas, no capítulo de ontem

A hipótese faz sentido diante da liberdade criativa da autora Manuela Dias. A novelista já alterou pontos importantes da trama original escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. Caso Odete reapareça, o remake poderia reforçar a crítica da trama principal, mostrando como poderosos com dinheiro e influência conseguem escapar de seus crimes sem punição.

Trazer a vilã de volta surpreenderia o público. Ao mesmo tempo, faria uma ruptura com o desfecho clássico que marcou a teledramaturgia brasileira, no qual Odete vivida por Beatriz Segall morreu por engano pelas mãos de Leila (Cássia Kis).

