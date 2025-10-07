Topo

Entretenimento

Personal de Ana Castela detalha rotina que mudou corpo da artista

Ana Castela começou exercícios físicos há sete meses - Reprodução/Instagram
Ana Castela começou exercícios físicos há sete meses Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

07/10/2025 16h12

Ana Castela, 21, impressionou nesta semana ao mostrar o antes e depois de seu corpo em uma publicação nas redes sociais.

O que aconteceu

O personal trainer da artista contou detalhes do processo. "Ela me procurou, porque queria alguém para acompanhá-la na estrada, treiná-la todos os dias, se possível, para que tivesse uma rotina de treino e conseguisse melhorar o corpo", disse André Perez em entrevista à Quem.

Segundo o personal, Ana queria "sair da magreza". "Acredito que, quando ela começou a ficar muito evidente na mídia, veio essa demanda de querer um corpo mais firme. Ela está nesse processo de deixar de ser menina e se tornar mulher", explicou.

A ideia nunca foi transformá-la em uma marombeira, mas, sim, deixá-la mais forte, mais bonita e com um corpo saudável. Começamos com um treino mais tranquilo, até eu avaliar a execução dela, e depois intensificamos. Quando percebi que ela já tinha consciência corporal, comecei a apertar mais.
André Perez à Quem

Apesar da rotina intensa de shows, a Boiadeira manteve a frequência de exercícios. "Treinou de cinco a sete vezes por semana. Houve dias em que treinamos depois de um show, uma ou duas da manhã", comentou o personal trainer.

ana castela - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Ana Castela antes e depois dos exercícios
Imagem: Reprodução/Instagram

André revelou que o maior desafio estava fora da academia. "A rotina na estrada é muito bagunçada. Muitas vezes, ela não consegue fazer as refeições no horário certo. Como os shows acabam tarde, o café da manhã era quase impossível. Então, o maior desafio foi a alimentação", disse. Para contornar essas dificuldades, a cantora passou a contar com o acompanhamento de uma nutricionista esportiva. "Reduzimos o consumo de álcool e doces", destacou.

Por fim, o personal ressaltou que toda a transformação foi natural e baseada em disciplina. "Ela não usa nem vai usar hormônios. Isso poderia até alterar a voz dela, e não é essa a intenção. O resultado veio do treino, da dieta, da disciplina e da constância", concluiu.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

Personal de Ana Castela detalha rotina que mudou corpo da artista

César tem crise de choro, e Heleninha evita caixão da mãe no enterro de Odete Roitman

Iza e Yuri Lima terminam relacionamento pela segunda vez após nova polêmica

Gracyanne Barbosa desabafa: 'Não sei lidar com sentimento de piedade'

Modelo com 'maior bumbum do mundo' quer glúteos ainda maiores: '2,5 metros'

Morte faz 'Vale Tudo' bater recorde e Globo ter maior audiência desde 2023

Pai de Tom Holland detalha acidente nas filmagens de 'Homem-Aranha'

Bruna Marquezine sensualiza com as costas nuas durante viagem

Exames de Hungria deram positivo para metanol, diz assessoria

Ferrugem posa sem camisa após perder 45 kg: 'Me sinto mal se não treino'

Regina Casé se emociona com homenagem de Fernanda Montenegro à filha