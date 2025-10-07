Pai de Tom Holland detalha acidente que causou lesão no ator nas filmagens de 'Homem-Aranha'

Pai do ator Tom Holland, Dominic Holland deus novos detalhes da lesão sofrida pelo astro durante as filmagens de Homem-Aranha: Um Novo Dia. Ele explicou que a versão divulgada inicialmente na mídia foi exagerada e que o próprio filho percebeu que não estava bem após a gravação de uma cena de ação lhe causar uma concussão.

"Ler as notícias na mídia sobre o 'ferimento horrível' de Tom me fez lembrar do ditado que diz que nunca se deve acreditar no que está escrito nos jornais. Eles estavam quase completamente errados, citando um motorista de ambulância que havia buscado a 'estrela ferida' no Leavesden Film Studios, no norte de Londres. Não havia ambulância, e o filme não está sendo filmado no Leavesden Studio', escreveu Dominic em publicação no site da The Brothers Trust, instituição beneficente comandada pela família Holland.

O pai do ator também negou que uma "mulher misteriosa' tenha sido ferida nas filmagens. Segundo ele, Tom havia avisado aos pais que bateu a cabeça e que iria ao hospital como "precaução'. A ligação aconteceu na véspera de um dos eventos promovidos pela The Brothers Trust. "[Na manhã do evento] soubemos que Tom passou a noite no hospital, mas num hospital chique sem as intermináveis esperas que pessoas comuns enfrentam.'

O evento, um pub quiz, começou de forma normal, mas o astro começou a passar mal durante o jantar. "[Ele] instintivamente foi para trás dos palcos. Lembrem-se de que, em caso de concussão [lesão sofrida por Tom], duas coisas a serem evitadas são luzes fortes e barulho excessivo.' Dominic e a esposa, a fotógrafa Nikki Holland, foram ao encontro do filho e se depararam com ele vomitando.

Após instrução de um médico presente no evento, Holland deixou o local acompanhado da noiva, Zendaya, e o evento seguiu normalmente, com Dominic no comando. "Fui até a mesa da Sony - que tinha alguns nomes grandes, incluindo o diretor [de Homem-Aranha: Um Novo Dia, Destin Cretton], o diretor de arte [Charles Wood] e um produtor. Achei que deveria avisá-los que sua estrela precisou ir para casa e que eu ia provavelmente me divertiria às suas custas', seguiu ele, dizendo que teve uma conversa interessante com Cretton.

Por fim, Dominic garantiu que "Tom segue se recuperando'.

A lesão de Holland fez com que a produção de Homem-Aranha: Um Novo Dia fosse temporariamente paralisada, mas as filmagens já foram retomadas.

Com direção de Destin Cretton, Homem-Aranha: Um Novo Dia conta com os retornos de Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon e Michael Mando. Sadie Sink (Stranger Things), Tramell Tillman (Ruptura), Marvin Jones III (The Equilizer - A Protetora) e Liza Colón-Zayas (The Bear) são as novidades do elenco. Veteranos do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), Jon Bernthal (Demolidor: Renascido), o Justiceiro, e Mark Ruffalo (Pobres Criaturas), o Hulk, também estão confirmados.

O longa, quarto de Holland no papel principal, tem estreia prevista para 30 de julho de 2026.