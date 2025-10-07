Topo

Odete Roitman morre de verdade em 'Vale Tudo'? O que diz autora de remake

Morte de Odete Roitman (Débora Bloch) vai ganhar "publi" em Vale Tudo - Globo/ Beatriz Damy
Morte de Odete Roitman (Débora Bloch) vai ganhar 'publi' em Vale Tudo Imagem: Globo/ Beatriz Damy
Filipe Pavão
do UOL

De Splash, no Rio

07/10/2025 05h30

A morte de Odete Roitman no capítulo de ontem de "Vale Tudo" tem movimentado as redes sociais. Além do debate em torno de quem é o assassino, há quem defenda que ela está viva.

Odete Roitman realmente morreu?

De acordo com Manuela Dias, autora do remake, a resposta é sim. Em entrevista a Splash durante a estreia do folhetim, ela afirmou que Odete morreria de verdade.

É fato que Odete Roitman vai morrer. Isso é uma certeza. Ela poderia não morrer. Todo mundo me pergunta: 'Quem vai matar Odete Roitman? Eu falei assim: 'Cara, será que eles não pensam que eu poderia deixar ela viva?' Mas eu não vou. Eu vou ter o prazer de matar Odete Roitman. Manuela Dias a Splash

No papo, ela deixou escapar um spoiler: o assassino de Odete Roitman é outro em relação à versão de 1998. "Acredito que por outras mãos. E existe um nome na minha cabeça", declarou a autora.

Manoela já contou também que foram gravados dez versões da morte da vilã. "A gente gravou 10 finais, porque gravamos com os cinco suspeitos matando e não matando. Até esse momento nem os atores têm certeza", disse em entrevista ao Fantástico.

Os cinco suspeitos são: Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos) e Heleninha (Paolla Oliveira). Segundo Manuela, só ela e Paulinho Silvestrini, diretor da novela, sabem quem matou a vilã.

Manuela Dias detalha reta final de Vale Tudo em entrevista ao Fantástico - Reprodução/Globoplay - Reprodução/Globoplay
Manuela Dias detalha reta final de Vale Tudo em entrevista ao Fantástico
Imagem: Reprodução/Globoplay

Quem matou Odete Roitman em 1988?

O assassinato de Odete, morta com três tiros à queima-roupa, ocorreu na véspera do Natal de 1988. O mistério da identidade do assassino da vilã, embora tenha durado apenas 11 capítulos, povoou as conversas pelo país. Houve até um concurso, patrocinado por uma indústria alimentícia, para premiar quem acertasse o nome do assassino.

Leila (Cassia Kis) foi quem matou Odete Roitman —e por engano. A assassina pensou que estava matando Fátima (Glória Pires). Leila entrou na sala desabaladamente e disparou três tiros contra a pessoa atrás da porta de vidro, sem ao menos identificá-la. Ela pensava que quem estava ali com seu marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria), era a amante dele, Fátima.

Leila (Cássia Kiss) mata Odete Roitman (Beatriz Segall) em 'Vale Tudo' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Leila (Cássia Kiss) mata Odete Roitman (Beatriz Segall) em 'Vale Tudo'
Imagem: Reprodução/Globo

