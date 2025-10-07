Topo

Entretenimento

Netinho tem direitos autorais penhorados para quitar dívida de R$ 115 mil

Netinho tem direitos autorais penhorados para quitar dívida - Divulgação/Record
Netinho tem direitos autorais penhorados para quitar dívida Imagem: Divulgação/Record
Ricardo Pedro Cruz
do UOL

De Splash, em São Paulo

07/10/2025 11h31

Netinho de Paula, 55, teve os direitos autorais penhorados pela Justiça de São Paulo para quitar uma dívida por danos morais que tem mais de duas décadas.

O que aconteceu

TJ determinou que a Abramus (Associação Brasileira de Música e Arte) realize depósito mensal em juízo. O objetivo é pagar o montante de R$ 114.869,58, valor atualizado da dívida em julho de 2025.

Relacionadas

Largados e Pelados: brasileira usa a vagina para pescar no reality

Jojo Todynho diz que entrará na política em 2026: 'Mulher preta de direita'

Procurada por Splash, a defesa de Netinho não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

Condenação é resultado de uma ação movida por Maria da Graça Cunha, que foi constrangida em rede nacional durante o programa "Domingo da Gente" (Record). O episódio aconteceu em 2001.

À época, a mulher participou da atração para solicitar ajuda financeira à irmã, que precisava de um transplante renal. De acordo com os autos, o apresentador tentou de todas as formas convencer Maria da Graça a doar um de seus rins, o que ela inicialmente recusou.

Ela justificou que tinha filhos pequenos, não poderia se ausentar do trabalho e estava inscrita para uma prova de concurso público.

A exposição no programa teria provocado uma série de consequências para a convidada. Ela perdeu o emprego e passou a sofrer ataques verbais de pessoas que assistiram à sua participação e ao choro do apresentador, que se mostrava contrário à decisão.

Os advogados afirmaram no processo que, diante do constrangimento ao qual foi submetida no programa, a mulher concordou em doar o rim.

Músico contesta decisões

Netinho de Paula - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Netinho de Paula tem direitos autorais penhorados
Imagem: Reprodução/Instagram

Netinho contestou a sentença várias vezes, alegando que não havia ligação entre o ato e o dano, e que o valor era excessivo. Em dezembro de 2022, os direitos autorais do artista já haviam sofrido um primeiro bloqueio.

Em determinado momento, o montante chegou a R$ 163 mil e o passaporte foi confiscado para forçar o pagamento. Embora parte do valor já tenha sido quitado, o valor restante de R$ 114.869,58 permanece pendente.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

'Chocante, chocante a cena', diz Chico Barney sobre cuspe de Carol Lecker

Humberto Carrão troca beijos com atriz de 'Vale Tudo' em festa

Central Splash: Vale Tudo tenta despistar verdadeiro assassino de Odete?

Fina e difícil de ver: Fãs reclamam de novas legendas da Crunchyroll

Cocaína, Ozempic e Fortaleza: as novidades de Aeroporto - Área Restrita

Finais alternativos de 'Vale Tudo': quem quase matou Odete Roitman em 1988?

Beatriz Segall, primeira Odete Roitman, morreu com mágoa da Globo; entenda

Gominho é vítima de golpe bancário

Prazer estar de volta? 2 cenas podem trazer Odete viva no fim de Vale Tudo

Morre David José, o ator que deu vida ao primeiro Pedrinho do Sítio do Picapau Amarelo

Coautor de Girassol, Da Ghama critica mudança que Toni Garrido fez na letra da música