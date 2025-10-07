Netinho tem direitos autorais penhorados para quitar dívida de R$ 115 mil

Netinho de Paula, 55, teve os direitos autorais penhorados pela Justiça de São Paulo para quitar uma dívida por danos morais que tem mais de duas décadas.

O que aconteceu

TJ determinou que a Abramus (Associação Brasileira de Música e Arte) realize depósito mensal em juízo. O objetivo é pagar o montante de R$ 114.869,58, valor atualizado da dívida em julho de 2025.

Procurada por Splash, a defesa de Netinho não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

Condenação é resultado de uma ação movida por Maria da Graça Cunha, que foi constrangida em rede nacional durante o programa "Domingo da Gente" (Record). O episódio aconteceu em 2001.

À época, a mulher participou da atração para solicitar ajuda financeira à irmã, que precisava de um transplante renal. De acordo com os autos, o apresentador tentou de todas as formas convencer Maria da Graça a doar um de seus rins, o que ela inicialmente recusou.

Ela justificou que tinha filhos pequenos, não poderia se ausentar do trabalho e estava inscrita para uma prova de concurso público.

A exposição no programa teria provocado uma série de consequências para a convidada. Ela perdeu o emprego e passou a sofrer ataques verbais de pessoas que assistiram à sua participação e ao choro do apresentador, que se mostrava contrário à decisão.

Os advogados afirmaram no processo que, diante do constrangimento ao qual foi submetida no programa, a mulher concordou em doar o rim.

Músico contesta decisões

Netinho de Paula tem direitos autorais penhorados Imagem: Reprodução/Instagram

Netinho contestou a sentença várias vezes, alegando que não havia ligação entre o ato e o dano, e que o valor era excessivo. Em dezembro de 2022, os direitos autorais do artista já haviam sofrido um primeiro bloqueio.

Em determinado momento, o montante chegou a R$ 163 mil e o passaporte foi confiscado para forçar o pagamento. Embora parte do valor já tenha sido quitado, o valor restante de R$ 114.869,58 permanece pendente.