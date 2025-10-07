Neta de Steve McQueen reivindica pintura avaliada em mais de R$ 362 milhões

Quarenta e cinco anos após a morte de Steve McQueen, o astro de Hollywood volta a estar nas manchetes — desta vez, não por filmes, mas por uma obra de arte milionária.

O que aconteceu

A neta de Steve McQueen, Molly McQueen, entrou com uma ação em Los Angeles para reivindicar a posse de uma pintura de Jackson Pollock avaliada em US$ 68 milhões (mais de R$ 362 milhões, na cotação atual). Ela alega ser a legítima proprietária da obra, que teria sido entregue de forma irregular à família do advogado Rudolph Borchert, amigo de seu avô.

De acordo com o processo, a pintura foi trocada por uma motocicleta e uma propriedade, em uma espécie de "acordo antecipado" entre McQueen e os Borchert. Mas a transação, segundo Molly, jamais foi concluída como o combinado.

Um dos envolvidos teria destruído a moto em um acidente, e a propriedade nunca chegou a mudar de dono. Apesar disso, a pintura de Pollock, um dos ícones do expressionismo abstrato americano, permaneceu com a família Borchert por décadas.

Molly McQueen afirma que seu avô pediu a devolução da pintura após o fracasso da troca, mas os Borchert ignoraram o pedido. Agora, o processo busca que o tribunal reconheça o direito de posse imediata da neta sobre a obra, descrita como uma das peças mais valiosas do acervo particular de McQueen.

Brent Borchert, filho de Rudolph e atual detentor da pintura, disse ao The Mirror que o negócio lhe parece familiar, mas não conhece os detalhes. Ele lembrou apenas que sua mãe mencionou algo sobre um acordo envolvendo uma motocicleta e uma casa.

Apesar da incerteza, Brent afirma estar disposto a dialogar. "Se eles me mostrarem algo que comprove que o acordo foi injusto, posso considerar um acerto. Caso contrário, não farei isso."