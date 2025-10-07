Finais alternativos de 'Vale Tudo': quem quase matou Odete Roitman em 1988?

Assim como no remake, a morte de Odete Roitman rendeu finais diferentes em "Vale Tudo" (Globo), que foi ao ar entre 1988 e 1989.

Finais cotados para Odete Roitman em 1988

Os autores da trama original elaboraram quatro finais diferentes. Os desfechos foram revelados na edição de 7 de janeiro de 1989 do jornal O Globo, um dia após o final da novela.

Por vingança, César (Carlos Alberto Ricelli) era um dos cotados para matar a amante. "Odete não remeteu os US$ 500 mil dólares prometidos para uma conta na Suíça em seu nome, eles discutem e César atira", contou a repórter Deborah Dumar.

Olavo (Paulo Reis) seria outra alternativa para assassinar a vilã. Ele tentaria chantagear a magnata, que pegaria uma arma. Nessa hipótese, um tiro acidental a mataria.

Bruno (Danton Mello, que era criança na época) quase foi o assassino da matriarca. Escondido no carro, iria com a mãe, Leila (Cássia Kis), e Marco Aurélio (Reginaldo Faria) para a casa de Odete. Ele levaria uma pasta deixada no carro para o padrasto e veria a discussão entre ele e a vilã, que o ameaçaria de denunciá-lo à polícia. Com isso, tiraria a arma da pasta e atiraria nela de olhos fechados. A sugestão foi bem-recebida pelo ator, mas nem chegou a ser gravada.

Queiroz (Paulo Porto), sócio de Renato na revista Tomorrow, seria outro provável assassino de Odete Roitman. O personagem, que nem existe na versão atual, revelaria seu amor pela magnata durante uma discussão entre ela e Marco Aurélio. Com o deboche dela, ele se irritaria e a mataria.