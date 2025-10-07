Topo

Entretenimento

Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' provoca furor e críticas nas redes sociais

São Paulo

07/10/2025 07h39

O capítulo de Vale Tudo desta segunda-feira, 6, movimentou as redes sociais ao exibir a aguardada morte de Odete Roitman. Interpretada por Debora Bloch na nova versão da novela da Globo, a vilã foi encontrada morta em seu quarto, no hotel onde vive.

Na última cena do episódio, Odete apareceu falando com alguém a quem chamava de "meu bem" e disse: "Ninguém atira em Odete Roitman". A pessoa, no entanto, atirou à queima-roupa, matando a antagonista na hora.

No X, antigo Twitter, espectadores comentaram a trama de Manuela Dias. Confira abaixo algumas reações:

"Todo respeito aos artistas mas nem parece q Manuela Dias escreveu Justiça de tão ruim que recriou a trama de Vale Tudo! Muito ruim", escreveu um usuário do X

"Eu mudando de opinião a cada comentário sobre quem matou Odete porque são argumentos super validos", registrou outro.

Entretenimento

