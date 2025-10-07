Topo

Morre Jilly Cooper, autora de 'Rivais', aos 88 anos

A escritora Jilly Cooper, um dos nomes mais populares da literatura britânica contemporânea, morreu aos 88 anos no último domingo, 5, após sofrer uma queda em casa. A notícia foi confirmada pelos filhos, Felix e Emily, que descreveram a morte como um choque inesperado. "Sua morte inesperada é um completo choque. Temos muito orgulho de tudo que ela conquistou em vida e não conseguimos imaginar os dias sem seu sorriso contagiante e sua risada", disseram os filhos da escritora ao The Guardian.

Cooper publicou 18 livros ao longo da carreira, muitos deles traduzidos e adaptados para o audiovisual. Sua série mais conhecida, As Crônicas de Rutshire, retrata com ironia os bastidores e escândalos da elite inglesa em um condado fictício.

Em 2024, o segundo volume da saga, Rivais, ganhou uma adaptação em série produzida pelo Disney+, com David Tennant no papel principal e a própria autora como produtora executiva. O sucesso da produção garantiu uma segunda temporada, atualmente em desenvolvimento, que deve estrear em 2026 com Hayley Atwell e Rupert Everett no elenco. Apesar de ser um fenômeno literário, as obras de Jilly Cooper nunca foram traduzidas oficialmente para o português.

Trajetória e legado

Antes de se consolidar como romancista, Cooper trabalhou como repórter e colunista em diversos veículos britânicos. Nos anos 1970, publicou seus primeiros livros, voltados a temas como carreira e casamento. Seu primeiro romance de ficção, Emily, foi lançado em 1975. Uma década depois, iniciava a série As Crônicas de Rutshire, que chegaria a dez títulos, com o último, Tackle!, publicado em 2023.

Casada com o editor Leo Cooper entre 1961 e 2013, ano em que ficou viúva, Jilly construiu uma carreira marcada por irreverência e enorme popularidade entre leitores britânicos.

