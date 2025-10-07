Modelo com 'maior bumbum do mundo' quer glúteos ainda maiores: '2,5 metros'

Uma modelo sueca compartilhou detalhes de sua rotina e os impactos de sua busca pelo que ela chama de "maior bumbum do mundo".

O que aconteceu

Natasha disse que já gastou mais de US$ 150 mil (cerca de R$ 800 mil) em cirurgias plásticas. Entre os procedimentos, o Brazilian Butt Lift, que transfere a gordura de outras partes do corpo para os glúteos.

A obsessão começou aos 17 anos, quando ela viu uma jovem com glúteos grandes e decidiu que queria algo ainda maior. "Vi uma garota com um bumbum enorme e fiquei obcecada. Desde então, quis ter o maior do mundo", contou em entrevista ao programa do canal Truly.

Com 1,85 m de altura, Natasha afirma ter aumentado o peso do bumbum em mais de 45 quilos e planeja continuar. "Eu amo curvas grandes. Tudo em mim precisa ser grande. Amo fazer cirurgias e vou seguir. Quero que meu bumbum passe de 2,5 metros", afirmou. Além dos procedimentos nos glúteos, a modelo também colocou próteses de silicone nos seios e realizou aplicações de botox e preenchimentos faciais.

Natasha, do 'maior bumbum do mundo', quer glúteos ainda maiores Imagem: Reprodução/Instagram

O tamanho do corpo trouxe desafios no dia a dia. "Quando viajo de avião, preciso de dois assentos. Esbarro em pessoas quando estou em restaurantes", revelou Natasha, destacando as dificuldades de conviver com seu corpo cada vez mais volumoso.

Apesar das críticas e comentários nas redes sociais, a modelo afirma que não se abala. "As pessoas encaram na rua e são cruéis na internet, mas não me afeta. Meu corpo assusta os homens, e eu adoro isso", comentou. "Amo o que me tornei. Ainda não cheguei onde quero, mas estou no caminho", concluiu.