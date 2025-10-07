Topo

Entretenimento

Quem é a Miss que teve empresa punida por trabalho escravo em MT

Taiany Zimpel - Reprodução
Taiany Zimpel Imagem: Reprodução
do UOL

De Splash, São Paulo

07/10/2025 10h45

A empresa de Taiany Zimpel, 27, ex-Miss Mato Grosso, e os donos de uma fazenda terão que pagar R$ 1,6 milhão após o resgate de 20 trabalhadores em condições análogas à escravidão.

Quem é a Taiany?

Taiany França Zimpel se descreve como empresária, modelo e Miss. Ela nasceu em Sinop, no Mato Grosso, onde viveu em uma fazenda até os cinco anos, antes de se mudar para Sorriso, cidade em que morou até os 18.

Ela venceu o concurso Miss Mato Grosso em 2016 e o Miss MT Internacional. Taiany teve seu primeiro contato com o mundo Miss em Sorriso, município que representava nas competições.

Após participar do Miss Brasil em 2016, mudou-se para São Paulo para trabalhar como modelo. A estadia na capital paulista durou até 2018. Taiany ainda viajou para Paris, Milão e Istambul, onde ficou por três meses tentando seguir carreira internacional.

Eleita Miss Grand Mato Grosso 2024, conquistou o título após a renúncia da campeã, que alegou "humilhação". Maria Vitória Randon havia vencido o concurso, mas desistiu do título três dias após o evento por ter se sentido humilhada e mal recepcionada pelos organizadores da competição. Taiany, que havia sido vice-campeã, assumiu o título.

Em 2022, ela encerrou a carreira de modelo, voltou ao Mato Grosso e abriu a empresa punida por trabalho escravo. A T. F. Zimpel Ltda., empresa do setor madeireiro administrada por Taiany, se apresenta nas redes como especializada em desmatamento e venda de lenha.

Na operação, foram resgatados 20 trabalhadores submetidos a condições degradantes. Realizada em 15 de setembro, a ação ocorreu na Fazenda Eliane Raquel e Quinhão. Lá, os alojamentos eram improvisados, sem higiene e em condições de risco. A água para consumo era imprópria, e a comida, escassa. A alimentação era precária. Houve ainda relatos de intimidação e restrição de liberdade. Segundo o MPT-MT, homens armados circulavam pelo local.

A empresa e a fazenda terão de pagar mais de R$ 1,6 milhão em reparações. Em nota, a T. F. Zimpel alega que terceirizou a mão de obra, não contratou diretamente os trabalhadores e colaborou com as autoridades desde o início da operação, fornecendo documentos e apoio ao acolhimento dos resgatados.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

A Fazenda: Carol Lekker cospe em Rayane durante discussão na horta

Gaby Spanic vai abandonar 'A Fazenda 17'? Entenda

Gretchen rebate críticas por procedimentos: 'Só lamento a inveja'

Ator Ben Lewis, de 'O Fantasma da Ópera', morre aos 46 anos

Muitos perceberam: veja por que Marco Aurélio não matou Odete em Vale Tudo

Quem é a Miss que teve empresa punida por trabalho escravo em MT

Virginia Fonseca e Vini Jr: imprensa internacional repercute suposto affair

Bella Campos exibe bastidores da cena de tiro de Fátima em 'Vale Tudo'

Filho de Safadão reaparece nas redes após cirurgia delicada: 'Todo animado'

Gracyanne reclama de 'olhares de piedade': 'Não gosto de mostrar fraqueza'

'Vale Tudo' hoje (7): veja resumo do capítulo desta terça-feira