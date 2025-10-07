Topo

Muitos perceberam: veja por que Marco Aurélio não matou Odete em Vale Tudo

Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Odete (Debora Bloch) em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Odete (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

07/10/2025 10h50

Marco Aurélio (Alexandre Nero) surgiu como um dos suspeitos de ter matado Odete Roitman (Debora Bloch) no capítulo de ontem (6) de "Vale Tudo". Porém, um detalhe chamou a atenção e o colocou fora da lista.

O que aconteceu

A arma usada por Marco Aurélio tinha um silenciador. Já o revólver que surgiu na cena do disparo que acertou o peito de Odete não contava com o redutor de ruído. Além disso, a sequência que mostra a empresária atingida tem o som do tiro.

Logo que a cena do tiro foi ao ar, os telespectadores foram às redes frisar o detalhe da arma do personagem. "Sem silenciador então já descarta Marco Aurélio e o César… mas acho que não deve ser nenhum dos cinco suspeitos", disse o perfil Demilolvato no X. "Descartei o marco aurélio por causa do silenciador, ele era o único que tinha e a cena demonstra que fez barulho", escreveu a usuária Shucomenta, na mesma rede social.

Marco Aurélio contou com a ajuda de Leila (Carolina Dieckmmann) em seu plano de assassinato. Ele foi ao quarto da dona da TCA e voltou em poucos minutos sem dar qualquer detalhe à esposa sobre o que aconteceu. Nas cenas, Leila transparecia estar mais nervosa do que o marido.

