Muitos perceberam: veja por que Marco Aurélio não matou Odete em Vale Tudo
Marco Aurélio (Alexandre Nero) surgiu como um dos suspeitos de ter matado Odete Roitman (Debora Bloch) no capítulo de ontem (6) de "Vale Tudo". Porém, um detalhe chamou a atenção e o colocou fora da lista.
O que aconteceu
A arma usada por Marco Aurélio tinha um silenciador. Já o revólver que surgiu na cena do disparo que acertou o peito de Odete não contava com o redutor de ruído. Além disso, a sequência que mostra a empresária atingida tem o som do tiro.
Logo que a cena do tiro foi ao ar, os telespectadores foram às redes frisar o detalhe da arma do personagem. "Sem silenciador então já descarta Marco Aurélio e o César… mas acho que não deve ser nenhum dos cinco suspeitos", disse o perfil Demilolvato no X. "Descartei o marco aurélio por causa do silenciador, ele era o único que tinha e a cena demonstra que fez barulho", escreveu a usuária Shucomenta, na mesma rede social.
Marco Aurélio contou com a ajuda de Leila (Carolina Dieckmmann) em seu plano de assassinato. Ele foi ao quarto da dona da TCA e voltou em poucos minutos sem dar qualquer detalhe à esposa sobre o que aconteceu. Nas cenas, Leila transparecia estar mais nervosa do que o marido.