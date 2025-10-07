Topo

Entretenimento

Louis Tomlinson fala sobre morte de Liam Payne: Injusto e frustrante

São Paulo, 07

07/10/2025 19h04

Louis Tomlinson falou sobre a morte de Liam Payne. Os dois participaram do One Direction, grupo de sucesso que se separou em 2016. Payne morreu em outubro do ano passado, após cair da varanda do hotel em que estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina, em 16 de outubro de 2024.

"Ainda há um nível na minha cabeça [em que parece] injusto e frustrante que ele não esteja mais conosco", disse em entrevista à Rolling Stone.

Apesar de se considerar "familiarizado com o luto", o cantor disse que lidar com a perda precoce do amigo foi "impossivelmente difícil."

"Tudo o que ele fez de errado na vida - o que, aliás, todos nós fazemos diariamente - nunca foi por maldade. Foi apenas por falta de comunicação - ele simplesmente não estava conseguindo se expressar da maneira que precisava", afirmou, defendendo o amigo das críticas de fãs.

Segundo o cantor, Payne era incompreendido pelo público.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais





