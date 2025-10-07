Paiva Netto, líder da LBV, morre aos 84 anos no Rio de Janeiro

O escritor, jornalista e líder religioso José Simões de Paiva Netto morreu aos 84 anos.

O que aconteceu

O óbito foi constatado na madrugada desta terça-feira (7), no Hospital Pró-Cardíaco, localizado em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com familiares, a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos.

À frente da Legião da Boa Vontade (LBV) desde 1979, Paiva Netto ganhou reconhecimento nacional por sua atuação em prol da solidariedade e da espiritualidade. Além disso, ele usava a educação como instrumento para a transformação social.

Com uma carreira literária consolidada, ele publicou dezenas de obras, acumulando mais de 3 milhões de exemplares vendidos. Seus títulos mais populares incluem Reflexões da Alma e Cidadania do Espírito, ambos voltados para temas espirituais e valores humanos.

Além de sua atuação como autor e comunicador, Paiva Netto integrou instituições importantes como a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), o Sindicato dos Escritores e dos Radialistas do Rio de Janeiro, e a União Brasileira de Compositores (UBC). Ao longo dos anos, recebeu diversas distinções por sua contribuição à comunicação e à cultura nacional.

O velório será realizado na sede da LBV, localizada no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Admiradores, voluntários e colaboradores devem comparecer para prestar as últimas homenagens ao dirigente da instituição.

Criada em 1950, a Legião da Boa Vontade é reconhecida como uma das mais antigas e atuantes entidades do terceiro setor no Brasil. Ela promove, há mais de 70 anos, ações nas áreas de assistência social e educação em várias regiões do país.