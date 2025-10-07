Laura Muller lança livro 3 anos após saída da Globo: 'Todos querem prazer'

Enfrenta alguma dificuldade sexual? Laura Muller, 55, que teve um quadro sobre sexo no Altas Horas (Globo), pode te ajudar. A psicóloga e sexóloga lança, neste mês, o livro A Caminho do Prazer. A obra é o primeiro trabalho lançado por ela três anos após a decisão de encerrar a passagem de 15 anos pela TV Globo.

O livro aborda dificuldades sexuais e está dividido em três partes: a 1ª é para o público, naquele esquema de perguntas e respostas de questões sexuais como no Altas Horas, a 2ª parte é para psicólogos e sexólogos, falando sobre essa conversa da psicologia com sexologia, e a 3ª parte é um mergulho na psicologia analítica, com ênfase ao atendimento em consultório das questões sexuais que nos chegam. Então, o livro atende a todos os públicos.

Laura Muller, em entrevista exclusiva para Splash

"Estamos em busca de mais prazer"

O sétimo livro da carreira de Laura Muller será lançado dia 22 de outubro, na livraria Martins Fontes, em São Paulo, em uma sessão de autógrafos para amigos e fãs. O nome do projeto foi escolhido em referência a eterna busca pelo prazer íntimo das pessoas.

Estava pensando em como fazer um título que englobasse tanto a parte destinada a sexólogos e psicólogos como ao público. E qual é o fio condutor disso? Todos estamos em busca de como ter mais prazer, como lidar com as questões da sexualidade nesse mundo adulto e complexo, e como ter mais prazer. Então, veio me veio na cabeça "A Caminho do Prazer".

Laura Muller

A obra da psicóloga e sexóloga é inspirado em sua monografia para conclusão do curso de analista junguiana. Ela buscou a formação com a meta de trazer as técnicas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para auxiliar nas questões com o sexo em seus atendimentos.

O sexo pode deixar de ser tabu se a gente tem uma atitude de busca informação. No livro, eu olho para as dificuldades femininas, como com orgasmo, questões de baixa de desejo ou vaginismo. Já as masculinas são ejaculação precoce, há também o baixo desejo sexual e as questões com ereção, a dificuldade de ter ou manter. A terceira parte do livro é tirando as dúvidas em torno dessas grandes dificuldades para que as pessoas possam se aproximar mais do prazer.

Laura Muller

Laura Muller crê que a obra é um ótimo acréscimo para quebrar o tabu do sexo. Ela diz que atualmente existe mais espaço para debater o tema, muito diferente de quando estreou com quadro de dúvidas do tema no Altas Horas, em 2008.

A gente vê que há 20 anos não existiam espaços de falar sobre sexualidade, né? Houve uma mudança e também entre os casais, que tinham muita dificuldade no passado, mas agora buscam soluções. Não é fácil, por exemplo, falar de uma dificuldade sexual. Às vezes, o casal vive uma dificuldade de ereção ou com orgasmo feminino e não consegue verbalizar isso. Por quê? Porque é doído, é difícil, é tabu.

Laura Muller

Como está a vida de Laura Muller em 2025?

2025 completa três anos da decisão de Laura Muller em encerrar os 15 anos de TV Globo. Atualmente, ela mora próximo à Serra da Canastra (MG) e se diz feliz e vivendo boa fase — por poder curtir a vida no meio da natureza e seguir trabalhando com que mais ama.

"Na minha mudança, que foi fruto da pandemia, de toda aquela dor que a gente viveu, eu dei uma ressignificada e vim morar mais inserida na natureza. Hoje, vivo num rancho, tenho 12 cachorros, tenho uma natureza para todos os lados, escuto o rio. É um sonho realizado poder morar nesse paraíso.", conta ela, que afirma que a mudança de estilo de vida não trouxe impactos profissionais.

Continuo atendendo em consultório online, fazendo palestras pelo Brasil afora, dando entrevistas e postando minhas ideias nas redes sociais. Eu continuo lidando com os conteúdos mais variados no campo da sexologia e tendo ideias, né? Então, sigo planejando coisas. O conhecimento continua vivo e sendo construído. Talvez seja uma boa fase. Estou muito feliz com ela.

Laura Muller

Para 2026, a psicóloga e sexóloga planeja voltar a viajar pelo Brasil para participar de feiras de livros — e, claro, divulgar o novo livro "A Caminho do Prazer".