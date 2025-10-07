Topo

Entretenimento

Após término com Léo Pereira, Karoline Lima revela se posaria nua

Karoline Lima fala sobre posar nua - Reprodução/Instagram
Karoline Lima fala sobre posar nua Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

07/10/2025 08h24

Karoline Lima, 29, comentou se posaria nua em uma revista se fosse convidada.

O que aconteceu

A influenciadora foi questionada se seria capa da Playboy se a revista ainda existisse. A pergunta foi feita ontem, em uma caixinha de perguntas aberta por ela em seus stories do Instagram.

Solteira, a influencer negou que posaria nua. "Do nada? Que isso? Eu não, estou fora", admitiu nesta madrugada.

Recentemente, Karoline Lima e Léo Pereira terminaram o relacionamento. Os dois estavam juntos desde o final de 2023.

