Após término com Léo Pereira, Karoline Lima revela se posaria nua

Colaboração para Splash, em São Paulo

Karoline Lima, 29, comentou se posaria nua em uma revista se fosse convidada.

O que aconteceu

A influenciadora foi questionada se seria capa da Playboy se a revista ainda existisse. A pergunta foi feita ontem, em uma caixinha de perguntas aberta por ela em seus stories do Instagram.

Solteira, a influencer negou que posaria nua. "Do nada? Que isso? Eu não, estou fora", admitiu nesta madrugada.

Recentemente, Karoline Lima e Léo Pereira terminaram o relacionamento. Os dois estavam juntos desde o final de 2023.