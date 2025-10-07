Juliano Floss surpreende ao expor ferramenta de conquista: 'Dançar pelado'

Topo

Juliano Floss revelou usar a dança como tática de conquista amorosa - Lucas Ramos/Brazil News
Juliano Floss revelou usar a dança como tática de conquista amorosa Imagem: Lucas Ramos/Brazil News
Juliano Floss, 21, falou sobre suas estratégias de sedução quando está interessado em uma mulher.

O que aconteceu

O namorado de Marina Sena, 29, citou a habilidade de dançar como sua principal ferramenta de conquista amorosa. "Ela [Marina] canta, e eu danço, é o que sei fazer. É a única coisa que eu tenho certeza que eu sei fazer. Eu sou melhor dançando do que conversando de fato", admitiu ele, em conversa com Valentina Bandeira, 31, para o podcast Match o Papo.

O influenciador digital admitiu já ter feito até mesmo performances completamente nu para algumas 'candidatas'. "Quando estou ficando com a pessoa, estou começando a me envolver com a pessoa e eu quero que a pessoa fique sentindo alguma coisa, eu danço mesmo, [até] pelado às vezes. Sério mesmo."

Juliano e Marina estão oficialmente juntos desde julho de 2024. O rapaz é conhecido do grande público por ter participado, no ano passado, da Dança dos Famosos (Globo).

