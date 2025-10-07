Topo

Entretenimento

Iza faz 1ª aparição pública após término com Yuri Lima: 'Meu trabalho'

Iza compareceu ao lançamento de "O Agente Secreto" no Festival do Rio - Reprodução/Gshow
Iza compareceu ao lançamento de 'O Agente Secreto' no Festival do Rio Imagem: Reprodução/Gshow
do UOL

Colaboração para Splash, em Londrina

07/10/2025 23h58

Iza, 35, apareceu em público pela primeira vez desde o fim de seu namoro com Yuri Lima, 31.

O que aconteceu

A cantora compareceu ao lançamento do filme "O Agente Secreto" no Festival do Rio. O longa protagonizado por Wagner Moura, 49, foi aclamado em festivais internacionais e escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026.

Questionada sobre a separação, Iza apenas declarou "estar bem" e preferiu evitar o assunto. "Estou bem, mas não gostaria de falar da minha vida pessoal, só do meu trabalho", afirmou ela ao portal Gshow.

A assessoria de imprensa da artista confirmou hoje que ela e Yuri não são mais um casal. "A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade", disse o comunicado.

iza - Reprodução/Gshow - Reprodução/Gshow
Imagem: Reprodução/Gshow

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

A Fazenda 2025: Carol Lekker, Dudu Camargo, Gui e Yoná estão na 3º roça

Iza faz 1ª aparição pública após término com Yuri Lima: 'Meu trabalho'

Rainha de bateria, Virginia comparece a primeiro ensaio na Grande Rio

Yoná detona Toninho após voto em A Fazenda: 'Só sabe comer e peidar'

Ray indica Carol Lekker para 3ª roça de A Fazenda: 'Me senti humilhada'

Quanto custa se hospedar na suíte onde Odete Roitman morreu em 'Vale Tudo'?

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 8/10 a 18/10

Saory acusa Rayane de racismo em A Fazenda 17: 'Achei muito forte'

Ana Castela ri ao ser perguntada sobre namoro com Zé Felipe, e Neymar opina

Virginia confirma fim de romance com Vini Jr.: Cada um seguirá seu caminho

Irmã dá atualização sobre saúde de cantora gospel Amanda Wanessa