Iza e Yuri Lima terminam relacionamento pela segunda vez após nova polêmica

A cantora Iza, 35, e o jogador Yuri Lima, 31, terminam relacionamento um mês após polêmica nas redes sociais. A informação foi confirmada a Splash pela assessoria da artista.

O que aconteceu

Término aconteceu de forma amigável, diz comunicado enviado a Splash. "IZA e Yuri Lima não formam mais um casal. A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade".

Separação acontece quase um mês após polêmica nas redes sociais. Yuri Lima republicou uma foto de outra mulher de biquíni e apagou na sequência, levantando a hipótese de que foi sem querer. Situação colocou o casal na mira de fofocas.

Os dois chegaram a se separar brevemente em julho de 2024, mas reataram romance após perdão de Iza, que estava grávida na época. Ela havia anunciado o término após a exposição de conversas comprometedoras entre Yuri e a criadora de conteúdo adulto Kevelin Gomes. Após o escândalo, Yuri assumiu a culpa pela quebra de confiança. Eles voltaram a ser um casal em setembro do mesmo ano.

A cantora e o jogador de futebol são pais da pequena Nala. A filha do casal nasceu em outubro de 2024.