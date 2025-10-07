Topo

Entretenimento

Integrante do Oasis é diagnosticado com câncer e anuncia que vai se afastar da turnê

Paul Arthurs, conhecido como Bonehead, ficará afastado dos próximos shows - Reprodução/Instagram
Paul Arthurs, conhecido como Bonehead, ficará afastado dos próximos shows Imagem: Reprodução/Instagram

São Paulo

07/10/2025 09h14

O guitarrista do Oasis, Paul Arthurs, conhecido como Bonehead, anunciou que ficará afastado dos próximos shows da banda devido a um diagnóstico de câncer de próstata.

O que aconteceu

Anúncio foi feito em suas redes sociais no último sábado (4). "Anteriormente, este ano, fui diagnosticado com câncer na próstata. A boa notícia é que estou respondendo muito bem ao tratamento, o que significou que eu poderia fazer parte dessa turnê incrível", começou o guitarrista.

Relacionadas

The Guardian cita 'Vale Tudo' como sucesso brasileiro, mas aponta críticas

Política explica que não é autora de 'Vale Tudo' após ataques por novela

'Era um esquema de guerra': os bastidores da morte de Odete Roitman em 1988

Ele, que é um dos membros fundadores da banda britânica dos irmãos Gallagher, continuou: "Agora, estou tendo que tirar uma pausa programada para a próxima fase do tratamento, então perderei as apresentações em Seul, Tóquio, Melbourne e Sydney." "Estou muito triste de ter perdido esses shows mas estou me sentindo bem e voltarei a tempo para a América do Sul. Divirtam-se (nos shows) deste mês e vejo vocês no palco com a banda em novembro", finalizou.

Volta do Oasis

Quinze anos após o fim das apresentações, os irmãos Liam e Noel Gallagher retornaram aos palcos em 4 de julho com a famosa banda britânica Oasis. Conhecidos pelo temperamento explosivo, que culminou no fim do grupo em 2009, eles farão dois shows no Brasil, em 22 e 23 de novembro, no Estádio do MorumBIS, zona oeste de São Paulo.

O retorno inesperado trouxe à tona uma entrevista de Noel, para a Big Issue, em 2019: "Saí da banda há 10 anos. Acho que o vi duas vezes desde então, e quase acabamos brigando sem motivo. Não consigo imaginar um dia em que acorde querendo passar dois anos em turnê, brigando pelo mundo com o Liam." A reconciliação da banda promete um lucro de cerca de 50 milhões de libras (R$ 368 milhões), segundo a imprensa britânica, além da venda de merchandising.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

A Fazenda: Carol Lekker cospe em Rayane durante discussão na horta

Gaby Spanic vai abandonar 'A Fazenda 17'? Entenda

Gretchen rebate críticas por procedimentos: 'Só lamento a inveja'

Ator Ben Lewis, de 'O Fantasma da Ópera', morre aos 46 anos

Muitos perceberam: veja por que Marco Aurélio não matou Odete em Vale Tudo

Quem é a Miss que teve empresa punida por trabalho escravo em MT

Virginia Fonseca e Vini Jr: imprensa internacional repercute suposto affair

Bella Campos exibe bastidores da cena de tiro de Fátima em 'Vale Tudo'

Filho de Safadão reaparece nas redes após cirurgia delicada: 'Todo animado'

Gracyanne reclama de 'olhares de piedade': 'Não gosto de mostrar fraqueza'

'Vale Tudo' hoje (7): veja resumo do capítulo desta terça-feira