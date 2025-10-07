Ray indica Carol Lekker para 3ª roça de A Fazenda: 'Me senti humilhada'
Fazendeira da semana, Rayane Figliuzzi indicou Carol Lekker para a terceira roça de A Fazenda 2025 (Record).
O que aconteceu
Rayane iniciou a formação da roça e colocou Carol diretamente nos banquinhos. "Foi um dia muito difícil e muito triste. Não era minha primeira opção, porque achei que tinha resolvido meus conflitos com ela. A gente tem embates e discussões bestas, mas hoje foi ao extremo. Chegou ao extremo, feriu não só a minha como pessoa, mas a minha alma."
A gente tem que ter respeito pelas pessoas e a Carol cuspiu na minha cara duas vezes. É uma atitude que não vou fazer com ela. Fala sobre ela. Só que atingiu diretamente a mim e me senti muito humilhada.
Rayane
Carol se defendeu. "Queria pedir desculpas pra Ray e pra família dela. Realmente me excedi. Ninguém é perfeito. Mas vem acontecendo muitas coisas comigo nessa casa. Ela desceu no intuito de me incomodar. Ela nunca me ajudou em trato nenhum. A gente até tinha dado uma trégua, estava tudo numa boa."
A Miss Bumbum pediu desculpas pelo cuspe. "Não acho bonito, não estou contente. Estou me sentindo envergonhada, mas ela me levou ao extremo. Mas sou um ser humano e também tenho limite."