Humberto Carrão troca beijos com atriz de 'Vale Tudo' em festa

Humberto Carrão, 34, beijou uma colega de elenco de 'Vale Tudo' (Globo).

O que aconteceu

O momento aconteceu durante um dos encontros promovidos pelos atores do remake. A foto foi compartilhada pela atriz Ingrid Gaigher, intérprete de Lucimar na trama assinada por Manuela Dias.

No clique, Humberto aparece beijando Edvana Carvalho, 57. A artista dá vida à costureira Eunice no remake e é a madrasta de Ivan, personagem de Renato Góes.

O clique chamou a atenção dos fãs, que comentaram a publicação. "Onde me inscrevo para participar dessas brincadeiras gostosas com o Carrão?", perguntou uma fã. "Eunice, a mulher mais invejada do Brasil", brincou outro. "Que elenco fantástico", elogiou um terceiro.

Desde o último sábado (4), o elenco de "Vale Tudo" tem se reunido para celebrar o sucesso da novela. Um dos momentos que mais chamou atenção foi uma roda de samba que viralizou, com Débora Bloch, intérprete da vilã Odete Roitman, descendo na "boquinha da garrafa".