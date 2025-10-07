Topo

Humberto Carrão troca beijos com atriz de 'Vale Tudo' em festa

Humberto Carrão beija atriz de 'Vale Tudo' em confraternização
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

07/10/2025 12h10

Humberto Carrão, 34, beijou uma colega de elenco de 'Vale Tudo' (Globo).

O que aconteceu

O momento aconteceu durante um dos encontros promovidos pelos atores do remake. A foto foi compartilhada pela atriz Ingrid Gaigher, intérprete de Lucimar na trama assinada por Manuela Dias.

No clique, Humberto aparece beijando Edvana Carvalho, 57. A artista dá vida à costureira Eunice no remake e é a madrasta de Ivan, personagem de Renato Góes.

O clique chamou a atenção dos fãs, que comentaram a publicação. "Onde me inscrevo para participar dessas brincadeiras gostosas com o Carrão?", perguntou uma fã. "Eunice, a mulher mais invejada do Brasil", brincou outro. "Que elenco fantástico", elogiou um terceiro.

Desde o último sábado (4), o elenco de "Vale Tudo" tem se reunido para celebrar o sucesso da novela. Um dos momentos que mais chamou atenção foi uma roda de samba que viralizou, com Débora Bloch, intérprete da vilã Odete Roitman, descendo na "boquinha da garrafa".

